Nada encaja en la muerte de Eva: Andrés investiga qué ocurrió realmente

Andrés comienza a investigar la muerte de su hija Eva. No le cuadra que ningún médico certificara su fallecimiento y la ausencia de un acta de defunción aumenta sus sospechas.

El hijo de Cristina se encuentra con Flor en la calle y la asistenta de la familia Quiroga le relata lo ocurrido la noche en que Elsa se puso de parto. Le cuenta que estaba diluviando y que el puente que conducía al hospital más cercano estaba inundado, por lo que tuvieron que llevarla al dispensario tras dar a luz. Su vida corrió peligro debido a una hemorragia provocada por un desgarro en el útero, aunque lograron estabilizarla. Cuando cesaron las lluvias, finalmente fue trasladada al hospital.

Flor le explica que doña Clemencia se encargó de cuidar al bebé y que, al día siguiente, Armando les comunicó que la pequeña había muerto mientras dormía.

Intrigado, Andrés le pregunta por qué no existe un acta de defunción. Flor reconoce que nunca se lo había planteado. "Cuando fuimos al rancho, la bebé ya había sido enterrada", le confiesa.

Mientras tanto, Armando descubre que Andrés está investigando lo sucedido y envía a uno de sus hombres para advertir a Flor de que guarde silencio y no revele nada sobre la supuesta muerte de la niña. ¿Descubrirá Andrés que su hija sigue con vida y vive con otra familia?