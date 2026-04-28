Déborah intenta acercarse a Gabino y él acepta

Mientras Déborah invita a comer a Gabino. Al principio el encuentro no va muy bien pero poco a poco el chico se va relajando. Aunque a él no le importa el dinero Déborah le pide que acepte una tarjeta bancaria para dejar de ser el muchacho miserable que ha criado Valente. Ella piensa que su padre nunca va a mirarlo como mira a sus hijas. Pero ella quiere que disponga de todo lo suyo que algún día será de Gabino.

Déborah le deja claro que ahora que lo tiene cerca tiene más motivos para sonreír. Mientras empiezan a ver similitudes entre ellos: que se enojan muy fácil y hasta que echan dos cucharaditas de azúcar al café. Déborah sale tan contenta de ese logro que ha conseguido con Gabino. ¡Hasta dejó que le comprase un helado? Déborah todo lo que quiere es arrebatarle el hijo a Valente, que su único hijo varón lo desprecie y quiere conseguir que Gabino lo odie.

¿Dudará el chico de pasar más tiempo junto a Déborah que con Valente? Por el momento, Diana ya ha discutido con su marido y se niega a que Gabino lleve su apellido.

Por otra parte, las nuevas hermanas de Gabino le organizan una fiesta para recibirlo en la familia. Pero Gabino las rechaza porque piensa que nunca lo vieron como uno más si no como un sirviente.

Ahora Victoria y Marisol son tan hermanas de Gabino como lo son sus otras dos hermanas. Pero Gabino les pide que no vuelvan a llamarlo así.

¿Está la familia cada vez más unida o separada?