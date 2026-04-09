Todo se complica: detienen a Andrés y Elsa es enviada al racho de su tía Clemencia para ocultar su embarazo

Andrés ha sido detenido por un supuesto intento de abuso sexual a Aurora. Su media hermana y Ángela lo han inculpado injustamente, truncando así su plan de huir con Elsa. Él se siente profundamente indignado: la mujer de Lamberto le clavó un abrecartas en el pecho y, pese a la gravedad del ataque, la policía no ha actuado al respecto.

Mientras el hijo de Silvia permanece en el calabozo, Elsa espera que su novio llegue en cualquier momento para escapar juntos. Desconoce por completo que Andrés ha sido arrestado y, al no saber nada de él, teme que le haya ocurrido algo grave.

Los jóvenes enamorados planeaban huir lejos de San Juan para proteger al bebé que esperan de posibles represalias de Armando. Pero ya es demasiado tarde. Andrés no aparece y su padre decide enviarla al rancho de su tía Clemencia, una mujer de fuerte carácter.

Elsa prepara sus maletas mientras Armando intenta convencerla de que todo es por su bien. Sin embargo, ella tiene claro que su verdadero objetivo es apartarla de la vida pública y ocultar su embarazo. Un escándalo así sería imperdonable para la familia Quiroga. "No voy a dejar que te cases con un muerto de hambre", le dice con dureza.

La hija de Estela emprende el viaje acompañada de Flor y de uno de los hombres de Armando, que se asegura de que llegue sana y salva al rancho de doña Clemencia. Pero su llegada allí dista mucho de lo que esperaba. Su tía es fría y autoritaria, y trata con desprecio a Flor por ser una empleada, algo que indigna profundamente a Elsa.

Los enfrentamientos no tardan en llegar. Durante la cena, Clemencia impide que Flor se siente a la mesa y Elsa no duda en enfrentarse a ella. La discusión sube de tono y su tía termina dándole una bofetada.

Todo apunta a que la joven vivirá un auténtico infierno, como ya le ocurrió en el internado al que su padre la envió para separarla de Andrés. Su único consuelo es su prima Nora, que se está de su lado… aunque guarda un secreto: mantiene un affaire con Iván, el marido de su madre.