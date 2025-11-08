Momento destacado
Una tragedia sacude la hacienda Elizondo: la cabaña se derrumba con Gabriela en su interior
¡Drama en la hacienda Elizondo! La cabaña se derrumba con Gabriela dentro. ¿Conseguirá sobrevivir?
Leandro ha traído mariachis para festejar que se va a casar con Jimena y toda la familia Elizondo está en el jardín de la hacienda. Gabriela se acerca a hablar con Fernando y Sarita. Su hija le explica que el marido de Norma está deprimido, y la matriarca de la familia intenta animarlo. Le comenta que su hija le confesó que, cuando termine la construcción de la cabaña en la que trabajan los hermanos Reyes, volverán a ser un matrimonio. Sin embargo, Fernando se muestra demasiado optimista.
Más tarde, Gabriela se acerca para ver cómo va la obra y, de repente, ocurre una desgracia: las paredes y el tejado se vienen abajo con la mujer de Bernardo dentro. La familia escucha un gran estruendo y corre a ver lo ocurrido. Fernando consigue sacarla de entre los escombros; afortunadamente, no le ha pasado nada y todo queda en un susto. Las hijas de Gabriela se preocupan por su madre, y Norma también se interesa por su marido, pero él, con frialdad, le responde que se encuentra bien.
