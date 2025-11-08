Pasión de Gavilanes

Una tragedia sacude la hacienda Elizondo: la cabaña se derrumba con Gabriela en su interior

Leandro ha traído mariachis para festejar que se va a casar con Jimena y toda la familia Elizondo está en el jardín de la hacienda. Gabriela se acerca a hablar con Fernando y Sarita. Su hija le explica que el marido de Norma está deprimido, y la matriarca de la familia intenta animarlo. Le comenta que su hija le confesó que, cuando termine la construcción de la cabaña en la que trabajan los hermanos Reyes, volverán a ser un matrimonio. Sin embargo, Fernando se muestra demasiado optimista.

Más tarde, Gabriela se acerca para ver cómo va la obra y, de repente, ocurre una desgracia: las paredes y el tejado se vienen abajo con la mujer de Bernardo dentro. La familia escucha un gran estruendo y corre a ver lo ocurrido. Fernando consigue sacarla de entre los escombros; afortunadamente, no le ha pasado nada y todo queda en un susto. Las hijas de Gabriela se preocupan por su madre, y Norma también se interesa por su marido, pero él, con frialdad, le responde que se encuentra bien.

