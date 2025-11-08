Hermanos

Oğulcan deja solo a su hermano en el parque al creer que su abuela huye con el dinero: ahora teme que Fatma se haya deshecho del botín

Oğulcan entra en pánico al ver a su abuela subir a un taxi con una maleta, convencido de que huye con el dinero hallado en un sofá. Al correr tras ella deja solo a su hermano en el parque y, aunque el pequeño aparece sano y salvo, sigue sin saber qué ha hecho Fatma con la misteriosa fortuna.

Aunque nadie en casa lo sospecha, Fatma y su nieto Oğulcan esconden un secreto que podría cambiarlo todo. Ambos encontraron una gran cantidad de dinero dentro de un viejo sofá que recogieron de la calle.

Desde entonces, guardan silencio para evitar que Orhan se entere y decida entregarlo a la policía. Primero lo escondieron, después lo enterraron en el jardín y, cuando estuvieron a punto de ser descubiertos, Fatma aseguró a su nieto que había cambiado el dinero de sitio.

Una mañana mientras el primo de los Eren se encuentra en el parque jugando con su hermano pequeño, Umutcan, ve a su abuela subir a un taxi con una maleta. Convencido de que huye con el dinero, Oğulcan sale corriendo detrás de ella sin pensar en nada más… dejando solo a su hermano en el columpio.

El pequeño Umutcan aparece sano y salvo

Minutos después, al regresar al parque, el joven descubrió lo peor: Umutcan había desaparecido. Desesperado, corre a contárselo a su familia y todos acuden a la comisaría para pedir ayuda a la policía. Allí, un enfadado Orhan no pudo contener su frustración: "El único problema es tener un hijo como este que tiene la cabeza en las nubes", grita furioso.

Por suerte, la angustia dura poco. Un agente entra en ese momento… con el pequeño Umutcan en brazos. Lo han encontrado en los columpios del parque, sano y salvo, aunque llorando desconsolado. La familia respira aliviada y no puede contener las lágrimas al abrazarlo.

Tras volver a casa, Oğulcan se sorprende al encontrar a su abuela sentada tranquilamente en la mesa del salón. Él estaba convencido de que se había marchado con todo el dinero sin dejar rastro. Aunque ella le asegura que fue a llevar una maleta a una amiga que se iba de viaje. ¿Estará diciendo la verdad Fatma? ¿el dinero seguirá escondido en un lugar seguro?

Oğulcan teme que su abuela se haya deshecho del dinero
Series

