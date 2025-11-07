Amor sin límite

La directora del colegio de Deniz cita a Karsu y Reha: su hijo pidió matrimonio a su compañera con un anillo de diamantes

La directora del colegio llama a Karsu y a Reha tras descubrir que Deniz le ha dado un anillo de diamantes a su compañera para pedirle matrimonio.

La directora del colegio de Deniz cita a Karsu y Reha: su hijo pidió matrimonio a su compañera con un anillo de diamantes

La directora del colegio de Deniz llama a Karsu y a Reha para que vayan a hablar con ella a su despacho. Les muestra un anillo de diamantes que pertenece a Filiz y les explica que el pequeño ha propuesto matrimonio a una compañera de su clase y le ha entregado esa joya de su abuela. "Mira que es listo y generoso mi niño", dice Reha entre risas.

Deniz le pide matrimonio a su amiga de clase

Sin embargo, para Karsu el tema es serio y pide disculpas a la directora del colegio. “Lo siento"mucho, no me esperaba una cosa así", le afirma muy preocupada. Reha teme que haya sido la propia Filiz quien le diera el anillo a su nieto.

La directora del colegio les pide que hablen con el niño para aclararlo todo, y así lo hacen. Al salir de la reunión se encuentran con Deniz en el patio. El pequeño ya sabe de qué quieren hablar sus padres con él. Les explica que le pidió matrimonio a su novia y le dio un anillo de gominola, pero ella quería uno de verdad. Karsu intenta hacerle entender que no puede pedirle a una compañera de clase que se case con él, porque todavía son muy pequeños.

Deniz explica a sus padres por qué le pidió matrimonio a su compañera de clase

El niño le cuenta a su madre que escuchó una conversación entre Hande y su padre, en la que ella le decía que quería casarse con él, y que después su abuela le comentó que todas las chicas quieren dar el sí, quiero' a sus novios cuando llevan un tiempo como pareja.

Reha niega haber mantenido esa charla con Hande, pero su hijo le recuerda que su novia se enfadó con él por no mostrarse dispuesto a dar ese paso en su relación.

Cuando Karsu llega a casa, les cuenta a Filiz e Irmak lo que ha ocurrido con Deniz. Su abuela no entiende cómo se le pasó por la cabeza hacer algo así. Además, les habla de la actitud de Reha al conocer lo que Deniz ha hecho. "Está orgulloso de su hijo por ser tan generoso", les asegura. "Pues eso no lo ha heredado de su padre, precisamente", dice Filiz con ironía.

Karsu habla a su familia de la ternura de Deniz
