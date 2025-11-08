Norma se resigna a vivir con Fernando, aunque su corazón pertenezca a Juan

Norma está muy triste tras romper su relación con Juan. Para intentar distraerse, piensa en volver a trabajar como odontóloga, pero su madre le quita la idea de la cabeza, sobre todo ahora que está embarazada. Gabriela insiste en que debe descansar y disfrutar de la compañía de su marido.

Sin embargo, Norma ya no siente nada por Fernando. Su corazón pertenece a Juan, aunque sabe que retomar su relación con él sería un escándalo para la familia.

Gabriela, al ver la tristeza de su hija, le pregunta por qué se reconcilió con Fernando si entre ellos no hay entendimiento. La matriarca le pide que intente acercarse de nuevo a su esposo. "Es tu obligación", le dice Gabriela con firmeza.

Pero Norma lo tiene claro: no piensa hacer nada por obligación. Aun así, trata de tranquilizar a su madre asegurándole que, cuando se muden a la cabaña que los hermanos Reyes están construyendo y ellos abandonen la hacienda Elizondo, vivirán juntos como marido y mujer.