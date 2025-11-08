Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Norma se resigna a vivir con Fernando, aunque su corazón pertenezca a Juan

Embarazada y atrapada en un matrimonio sin amor con Fernando, Norma sigue pensando en Juan.

Norma se resigna a vivir con Fernando, aunque su corazón pertenezca a Juan

Publicidad

Nova
Publicado:

Norma está muy triste tras romper su relación con Juan. Para intentar distraerse, piensa en volver a trabajar como odontóloga, pero su madre le quita la idea de la cabeza, sobre todo ahora que está embarazada. Gabriela insiste en que debe descansar y disfrutar de la compañía de su marido.

Sin embargo, Norma ya no siente nada por Fernando. Su corazón pertenece a Juan, aunque sabe que retomar su relación con él sería un escándalo para la familia.

Gabriela, al ver la tristeza de su hija, le pregunta por qué se reconcilió con Fernando si entre ellos no hay entendimiento. La matriarca le pide que intente acercarse de nuevo a su esposo. "Es tu obligación", le dice Gabriela con firmeza.

Pero Norma lo tiene claro: no piensa hacer nada por obligación. Aun así, trata de tranquilizar a su madre asegurándole que, cuando se muden a la cabaña que los hermanos Reyes están construyendo y ellos abandonen la hacienda Elizondo, vivirán juntos como marido y mujer.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Una tragedia sacude la hacienda Elizondo: la cabaña se derrumba con Gabriela en su interior

Una tragedia sacude la hacienda Elizondo: la cabaña se derrumba con Gabriela en su interior

Norma se resigna a vivir con Fernando, aunque su corazón pertenezca a Juan

Norma se resigna a vivir con Fernando, aunque su corazón pertenezca a Juan

Norma pone fin a su historia de amor con Juan para no hacer sufrir a su madre

Norma pone fin a su historia de amor con Juan para no hacer sufrir a su madre

Oğulcan deja solo a su hermano en el parque al creer que su abuela huye con el dinero: ahora teme que Fatma se haya deshecho del botín
Momento destacado

Oğulcan deja solo a su hermano en el parque al creer que su abuela huye con el dinero: ahora teme que Fatma se haya deshecho del botín

La directora del colegio de Deniz cita a Karsu y Reha: su hijo pidió matrimonio a su compañera con un anillo de diamantes
Momento destacado

La directora del colegio de Deniz cita a Karsu y Reha: su hijo pidió matrimonio a su compañera con un anillo de diamantes

Jimena y Óscar se conocen por un secuestro inesperado… y acaban viviendo su primer encuentro de pasión
Momento destacado

Jimena y Óscar se conocen por un secuestro inesperado… y acaban viviendo su primer encuentro de pasión

Un secuestro fortuito une los destinos de Jimena y Óscar. Lo que empieza con un secuestro termina en su primer encuentro de pasión.

Pasión de gavilanes - Óscar visita a Jimena en su viaje, la pasión los invade y Norma los descubre
Momento destacado

Óscar visita a Jimena en su viaje, la pasión los invade y Norma los descubre

La pareja tiene una improvisada cita en mitad de la selva bajo una cascada y Norma los espía.

Fatma y Oğulcan descubren miles de dólares escondidos en un sillón viejo y la abuela decide gastarlos en su familia

Fatma y Oğulcan descubren miles de dólares escondidos en un sillón viejo y la abuela decide gastarlos en su familia

Atilla secuestra a Karsu para confesarle la verdad sobre su pasado y lo enamorado que está de ella

Atilla secuestra a Karsu para confesarle la verdad sobre su pasado y lo enamorado que está de ella

Pasión de gavilanes - Norma pide paciencia a Juan ante la situación generada por su embarazo sorpresa

Norma pide paciencia a Juan ante la situación generada por su embarazo sorpresa

Publicidad