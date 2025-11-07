Fatma y Oğulcan descubren miles de dólares escondidos en un sillón viejo y la abuela decide gastarlos en su familia

Oğulcan decide recoger muebles viejos de la calle con la intención de restaurarlos y volver a amueblar su casa, después del robo en el que las ladronas se llevaron casi todas sus pertenencias.

Aunque Fatma le había advertido que no cogiera un sillón abandonado, su nieto insiste en que podrían aprovecharlo en casa de los Eren. Una vez dentro, la abuela le pide ayuda para lavar la funda, ya que estaba muy sucia, cuando de repente hacen un sorprendente hallazgo: ¡en uno de los cojines hay escondida una gran cantidad de dinero! ¡Miles de dólares!

Fatma no sabe qué hacer con el dinero y, sin pensarlo demasiado, empieza a gastar parte de él. Compra una cocina, un ordenador y una televisión nuevos para el hogar, y además sorprende a Emel con un enorme oso de peluche.

Su hijo Orhan sospecha al ver tanto gasto repentino y le pregunta de dónde ha salido el dinero. Fatma se justifica diciendo que "los parientes de su difunto marido han vendido un terreno en el pueblo".

Aybike, intrigada, le pregunta a su abuela cuánto dinero ha recibido por esas tierras y ella responde orgullosa: "Unas 40.000 liras".

Entusiasmado, Oğulcan propone celebrarlo todos juntos con una cena familiar. Sugiere ir a un restaurante a comer kebab, y a Fatma le parece una idea maravillosa.