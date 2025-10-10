Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

20 aniversario de Nova

Óscar, Juan y Franco: recordamos a los galanes que encendieron Pasión de Gavilanes y conquistaron a toda una generación

¿Quién no recuerda a los hermanos Reyes de Pasión de Gavilanes? Óscar, Juan y Franco marcaron una época y hoy, dos décadas después, siguen en nuestros corazones.

Juan, Óscar y Franco: recordamos a los galanes que encendieron Pasión de Gavilanes y conquistaron a toda una generación

Publicidad

Nova
Publicado:

Pasión de Gavilanes no sería lo mismo sin los hermanos Reyes. Tres hombres muy distintos, pero unidos por un mismo destino: el amor y la venganza. Juan, Óscar y Franco llegaron a la hacienda Elizondo con un plan, pero acabaron encontrando algo mucho más poderoso.

Juan Reyes (Mario Cimarro)

El mayor de los tres, Juan, era el alma protectora de la familia. Fuerte, impulsivo y con un carácter indomable, se guiaba siempre por el corazón. Su historia con Norma Elizondo comenzó marcada por el resentimiento, pero terminó convirtiéndose en un amor profundo e inquebrantable.

Detrás de su dureza se escondía un hombre noble, capaz de hacer cualquier cosa por los suyos. Su relación con Norma fue la prueba de que el amor verdadero puede nacer incluso de las circunstancias más difíciles.

Norma Elizondo, nerviosa según se acerca la fecha de su boda con Juan Reyes

Óscar Reyes (Juan Alfonso Baptista)

Óscar era el más pícaro y carismático de los hermanos. Alegre, valiente y con un sentido del humor que lo hacía irresistible, fue el encargado de aportar ligereza y frescura a la historia.

Su romance con Jimena Elizondo estuvo lleno de complicidad, discusiones divertidas y momentos tiernos. Aunque a veces actuaba por impulso, su lealtad hacia sus hermanos y su amor por Jimena demostraron que, detrás de su fachada despreocupada, había un corazón enorme.

Pasión de Gavilanes

Franco Reyes (Michel Brown)

El más tranquilo y reflexivo de los tres, Franco representaba la calma frente a la tormenta. Soñador, sensible y con una visión diferente de la vida, encontraba en la música una forma de expresar lo que no decía con palabras.

Su historia con Sarita Elizondo fue un amor paciente y sincero, marcado por la diferencia de mundos, pero también por la conexión emocional que los unía. Franco demostró que la ternura y la inteligencia también pueden ser armas poderosas en una historia dominada por la pasión.

Franco Reyes y Sarita Elizondo se dan el 'Sí quiero'
Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

La sucia artimaña de Reha para recuperar a Karsu desata la ira de Atilla

La sucia artimaña de Reha para recuperar a Karsu desata la ira de Atilla

Juan, Óscar y Franco: recordamos a los galanes que encendieron Pasión de Gavilanes y conquistaron a toda una generación

Óscar, Juan y Franco: recordamos a los galanes que encendieron Pasión de Gavilanes y conquistaron a toda una generación

Los celos de Doruk arruinan el gran concierto de la banda de Asiye

Los celos de Doruk arruinan el primer concierto de la banda de Asiye y sus amigos

El regreso de Irmak reabre viejas heridas en su madre Filiz y su hermana Karsu
Momento destacado

El regreso de Irmak reabre viejas heridas en su madre Filiz y su hermana Karsu

Doruk anima a Asiye a no rendirse en su sueño de grabar un disco: "¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"
Momento destacado

Doruk anima a Asiye a luchar por su sueño de grabar un disco: "¿Tú crees que los héroes de los cuentos se rinden tan pronto?"

Atilla se convierte en el gran apoyo de Karsu mientras su matrimonio con Reha se desmorona
Momento destacado

Atilla se convierte en el gran apoyo de Karsu mientras su matrimonio con Reha se desmorona

Atilla se convierte en el refugio emocional de Karsu en plena crisis con Reha.

La intensa lucha por el amor de las hermanas Elizondo
Se cumplen 20 años de la llegada de la serie a España

Las mujeres que hicieron historia en Pasión de Gavilanes: así eran las hermanas Jimena, Norma y Sarita

Las hermanas Elizondo, Jimena, Norma y Sarita, fueron el corazón de Pasión de Gavilanes. Tres mujeres muy distintas entre sí, pero unidas por un destino que las llevó a descubrir el amor donde menos lo esperaban.

Reha no acepta el divorcio y convierte la vida de Karsu en un infierno

Reha no acepta el divorcio y convierte la vida de Karsu en un infierno

Pasión de Gavilanes

Hace 20 años llegó a España Pasión de Gavilanes: muy pronto vuelve la serie que conquistó al mundo y lo cambió todo

Kuzey descubre el oscuro secreto de Atilla y promete guardar silencio

Kuzey descubre el oscuro secreto de Atilla y promete guardar silencio

Publicidad