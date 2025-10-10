Óscar, Juan y Franco: recordamos a los galanes que encendieron Pasión de Gavilanes y conquistaron a toda una generación

Pasión de Gavilanes no sería lo mismo sin los hermanos Reyes. Tres hombres muy distintos, pero unidos por un mismo destino: el amor y la venganza. Juan, Óscar y Franco llegaron a la hacienda Elizondo con un plan, pero acabaron encontrando algo mucho más poderoso.

Juan Reyes (Mario Cimarro)

El mayor de los tres, Juan, era el alma protectora de la familia. Fuerte, impulsivo y con un carácter indomable, se guiaba siempre por el corazón. Su historia con Norma Elizondo comenzó marcada por el resentimiento, pero terminó convirtiéndose en un amor profundo e inquebrantable.

Detrás de su dureza se escondía un hombre noble, capaz de hacer cualquier cosa por los suyos. Su relación con Norma fue la prueba de que el amor verdadero puede nacer incluso de las circunstancias más difíciles.

Óscar Reyes (Juan Alfonso Baptista)

Óscar era el más pícaro y carismático de los hermanos. Alegre, valiente y con un sentido del humor que lo hacía irresistible, fue el encargado de aportar ligereza y frescura a la historia.

Su romance con Jimena Elizondo estuvo lleno de complicidad, discusiones divertidas y momentos tiernos. Aunque a veces actuaba por impulso, su lealtad hacia sus hermanos y su amor por Jimena demostraron que, detrás de su fachada despreocupada, había un corazón enorme.

Franco Reyes (Michel Brown)

El más tranquilo y reflexivo de los tres, Franco representaba la calma frente a la tormenta. Soñador, sensible y con una visión diferente de la vida, encontraba en la música una forma de expresar lo que no decía con palabras.

Su historia con Sarita Elizondo fue un amor paciente y sincero, marcado por la diferencia de mundos, pero también por la conexión emocional que los unía. Franco demostró que la ternura y la inteligencia también pueden ser armas poderosas en una historia dominada por la pasión.