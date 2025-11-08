Momento destacado
Norma pone fin a su historia de amor con Juan para no hacer sufrir a su madre
Norma decide alejarse de Juan para evitar un escándalo familiar, ahora que Jimena mantiene un idilio con Óscar.
Publicidad
Norma está profundamente enamorada de Juan, a pesar de estar casada con Fernando. Sin embargo, al descubrir que su hermana Jimena mantiene un idilio con Óscar, decide poner punto y final a su historia de amor con el hermano mayor de los Reyes. "Lo nuestro tiene que terminar definitivamente. No puedo dar más disgustos a mi madre", le dice Norma a Juan con tristeza.
La joven Elizondo no quiere causarle más sufrimiento a Gabriela, sobre todo ahora que está a punto de descubrir la relación entre Jimena y Óscar. "El escándalo va a ser terrible", reconoce Norma, antes de confesarle a Juan que no quiere volver a verle. "No soportaría saber que estás cerca", le dice con firmeza, dejando claro que su decisión es definitiva.
Publicidad