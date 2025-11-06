Pasión de Gavilanes

Norma pide paciencia a Juan ante la situación generada por su embarazo sorpresa

A través de una nota que le dio Eva, Juan descubre que Norma se ha ido.

Norma tomó la decisión de irse unos días a la casa en la montaña, para aclarar las ideas y descansar.

Desde que descubrió que está embarazada no ha tenido oportunidad de ver a Juan y hablar a solas. Y la situación no es fácil para ninguno de los dos. De hecho, ahora más que nunca, tienen que tener cuidado de dejarse ver juntos en la hacienda, con Fernando intentando averiguar quién es el padre del hijo que va a aceptar como suyo.

Por eso Norma deja una nota para que Eva se la de a Juan. En ella le dice que tiene que pensar en todos, además de en ellos mismos y en el futuro bebé.

¿Se quedará conforme Juan solo con esas explicaciones sabiendo el peligro que corren ambos?

Jimena por su parte hizo su trabajo antes de irse con Norma a Santa Clara: le dio a Óscar las señas de la casa y le pidió que vaya a visitarla. De lo contrario, ya se puede olvidar de ella para siempre.

Y Óscar está decidido a gastar la última carta que le queda por jugar para seguir el plan que los llevó a la casa Elizondo: va a ver a Jimena a Santa Clara.

Al final parece que en este viaje van a hacer de todo menos descansar.

Series

