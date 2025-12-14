Pasión de Gavilanes

Ruth abandona a doña Raquel y Calixto y se instala en la hacienda de los hermanos Reyes

La joven Ruth huye de la hacienda de doña Raquel y Calixto y se refugia en la hacienda Trueba con los hermanos Reyes, sin saber que Eva es, en realidad, su verdadera madre.

Ruth abandona la hacienda de doña Raquel y Calixto y busca refugio en la mansión de los Reyes. Antes de irse, la joven deja una carta de despedida a la mujer que la ha cuidado desde que era una niña.

Cuando llega a la hacienda Trueba, Eva se emociona al ver a su hija. Ruth les explica a los hermanos Reyes que no piensa regresar con doña Raquel porque han tenido fuertes conflictos con ella y ha descubierto que no es su verdadera madre.

La muchacha cuenta que Uribe la recogió en un orfanato y la llevó a vivir con ella, pero sigue sin saber quiénes son sus padres biológicos. "En este momento me siento muy sola", confiesa entre lágrimas, sin imaginar que Eva es en realidad su madre.

Juan y sus hermanos la acogen en su casa y prometen cuidarla como a una hermana, algo que llena de alegría a Eva, aunque deba guardar su secreto un poco más.

Desesperada y cegada por los celos, Rosario irrumpe en la hacienda Trueba para suplicar una segunda oportunidad. Franco la rechaza sin miramientos y la amaneza si se atreve a acercarse a Sara Elizondo.

Ömer le pide matrimonio a Süsen de la forma más inesperada: en mitad de la carretera, tras una fuerte discusión, y con un anillo improvisado hecho con el envoltorio de una tableta de chocolate. Un gesto sencillo, pero cargado de emoción.

