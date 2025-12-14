Ruth abandona a doña Raquel y Calixto y se instala en la hacienda de los hermanos Reyes

Ruth abandona la hacienda de doña Raquel y Calixto y busca refugio en la mansión de los Reyes. Antes de irse, la joven deja una carta de despedida a la mujer que la ha cuidado desde que era una niña.

Cuando llega a la hacienda Trueba, Eva se emociona al ver a su hija. Ruth les explica a los hermanos Reyes que no piensa regresar con doña Raquel porque han tenido fuertes conflictos con ella y ha descubierto que no es su verdadera madre.

La muchacha cuenta que Uribe la recogió en un orfanato y la llevó a vivir con ella, pero sigue sin saber quiénes son sus padres biológicos. "En este momento me siento muy sola", confiesa entre lágrimas, sin imaginar que Eva es en realidad su madre.

Juan y sus hermanos la acogen en su casa y prometen cuidarla como a una hermana, algo que llena de alegría a Eva, aunque deba guardar su secreto un poco más.