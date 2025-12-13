Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ruth descubre que doña Raquel no es su verdadera madre

Ruth queda devastada al conocer la verdad sobre su origen, pero doña Raquel aún no se atreve a confesarlo todo y asegura que la recogió en un orfanato.

Ruth descubre que doña Raquel no es su verdadera madre

Publicidad

Nova
Publicado:

La tensión estalla cuando Melissa de Santos se presenta en la hacienda de doña Raquel decidida a decirle todo lo que piensa. Está convencida de que la matriarca no trata a Ruth con el cariño que merece y no está dispuesta a callarse más. Fuera de sí, la madre de Benito y Leandro le lanza un durísimo reproche: "como no pudiste darle hijos al viejo Calixto ahora pretendes apoderarte de los hijos ajenos".

Las palabras encienden a doña Raquel, que inmediatamente exige que abandone la propiedad. "No quiero volver a verte nunca más", le espeta visiblemente alterada.

Lo que ninguna de las dos imagina es que Ruth ha escuchado la conversación. Deshecha, la joven entra llorando y exige explicaciones a la mujer que la ha criado desde niña. Quiere saber quiénes son sus padres, pero doña Raquel se niega a revelar que Eva es su verdadera madre.

Ruth, entre lágrimas, le reprocha haber guardado un secreto tan grande durante toda su vida: "¿cómo fuiste capaz de ocultarme algo tan grande?".

Atrapada, doña Raquel opta por mentir una vez más y asegura que no conoce la identidad de sus padres porque la encontró abandonada en un orfanato.

Desesperada por mantener la verdad oculta, la mujer de Calixto planea incluso viajar a Europa para alejar a Ruth de Eva. Sin embargo, la joven ya no está dispuesta a huir… y menos ahora que sabe que su verdadera familia podría estar más cerca de lo que siempre creyó.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Franco se planta ante Rosario y reafirma su amor por Sara

Franco reafirma su amor por Sara

Ruth descubre que doña Raquel no es su verdadera madre

Ruth descubre que doña Raquel no es su verdadera madre

Rosario Montes quiere recuperar a Franco, pero él solo tiene ojos para Sara

Rosario Montes quiere recuperar a Franco, pero él solo tiene ojos para Sara

Ömer sorprende a Süsen con una pedida de mano improvisada ¡Viva los novios!
Momento destacado

Ömer sorprende a Süsen con una pedida de mano improvisada ¡Viva los novios!

Bora queda descolocado ante el juego de seducción de Ayça
Momento destacado

Bora queda descolocado ante el juego de seducción de Ayça

Pasión de gavilanes - Fernando descubre a Franco y Sara besándose y se lo cuenta a Rosario
Momento destacado

Fernando descubre a Franco y Sara besándose y se lo cuenta a Rosario

Prometió a Gabriela que averiguaría con quién se ve a escondidas Sara y ahora va a chantajearla con ello.

Nova estrena el próximo lunes el éxito latino Cuando seas mía, la apasionante historia de amor de Paloma y Diego entre cafetales
De lunes a viernes a las 16:30 horas

Nova estrena a partir del lunes el éxito latino Cuando seas mía, la historia de amor de Paloma y Diego entre cafetales

Nova estrena el lunes Cuando seas mía, una historia de amor ambientada entre cafetales que gira en torno a Paloma y Diego, dos jóvenes marcados por las diferencias sociales y los secretos familiares.

Cansu encuentra la confesión de Akif y descubre la verdad sobre la muerte del padre de Ömer

Cansu encuentra la confesión de Akif y descubre la verdad sobre la muerte del padre de Ömer

"Deniz se queda conmigo": Karsu desafía a Reha y Hande amenaza con romper su matrimonio

"Deniz se queda conmigo": Karsu desafía a Reha y Hande amenaza con romper su matrimonio

Pasión de gavilanes - Sara sigue de citas con Franco y su madre sospecha que tiene novio

Sara sigue de citas con Franco y su madre sospecha que tiene novio

Publicidad