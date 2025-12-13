Ruth descubre que doña Raquel no es su verdadera madre

La tensión estalla cuando Melissa de Santos se presenta en la hacienda de doña Raquel decidida a decirle todo lo que piensa. Está convencida de que la matriarca no trata a Ruth con el cariño que merece y no está dispuesta a callarse más. Fuera de sí, la madre de Benito y Leandro le lanza un durísimo reproche: "como no pudiste darle hijos al viejo Calixto ahora pretendes apoderarte de los hijos ajenos".

Las palabras encienden a doña Raquel, que inmediatamente exige que abandone la propiedad. "No quiero volver a verte nunca más", le espeta visiblemente alterada.

Lo que ninguna de las dos imagina es que Ruth ha escuchado la conversación. Deshecha, la joven entra llorando y exige explicaciones a la mujer que la ha criado desde niña. Quiere saber quiénes son sus padres, pero doña Raquel se niega a revelar que Eva es su verdadera madre.

Ruth, entre lágrimas, le reprocha haber guardado un secreto tan grande durante toda su vida: "¿cómo fuiste capaz de ocultarme algo tan grande?".

Atrapada, doña Raquel opta por mentir una vez más y asegura que no conoce la identidad de sus padres porque la encontró abandonada en un orfanato.

Desesperada por mantener la verdad oculta, la mujer de Calixto planea incluso viajar a Europa para alejar a Ruth de Eva. Sin embargo, la joven ya no está dispuesta a huir… y menos ahora que sabe que su verdadera familia podría estar más cerca de lo que siempre creyó.