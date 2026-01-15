Ruth y Eva tienen su primera conversación como madre e hija

Las cenas en la casa de los Reyes se han convertido en algo muy tenso, ya que Ruth vive ahí y Eva trabaja ahí. Para la mujer no pasa desapercibido que Ruth ha cambiado su comportamiento hacia ella.

Ruth decide marcharse de la casa, con las maletas y todo, pero Eva insiste en que tengan una conversación.

En ese momento Eva ya actúa como si Ruth supiese quién es y así es. Lo que la joven quiere saber es por qué no lo se lo dijo antes. Para ella es muy difícil asumir que de pronto Eva es su madre, aunque admite que para nada se avergüenza de ella.

Eva le explica lo que ocurrió: el padre de la niña desapareció antes de saber que estaba embarazada y ella, sola e incapaz de cuidar al bebé, decidió dárselo a Raquel, por orden de doña Gabriela.

Aunque Ruth admite que va a necesitar tiempo para ver cómo evoluciona la relación entre ellas, decide quedarse en la hacienda de los Reyes y acercar su relación con Eva.