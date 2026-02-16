Juan intenta rescatar a Gabriela sin éxito y Dínora desata el caos en la hacienda Elizondo al disparar contra Óscar y Franco

Juan intenta rescatar a Gabriela, que permanece retenida en un trastero de la hacienda Elizondo, pero uno de los hombres de confianza de Armando se lo impide.

Dínora, muy alterada, les apunta con un arma mientras Fernando exige explicaciones al marido de Norma por su presencia allí. La tensión se dispara cuando llegan Óscar, Franco, Norma y Sara.

Armando incita a la hija de Zacarías a acabar con la vida de Franco… y ella no duda en hacerlo. Juan intenta detenerla con sus palabras, pero Dínora responde con una bofetada.

Poco después, la amante de Escandón sale al encuentro de los hermanos Reyes pistola en mano y comienza a dispararles sin control. Por suerte, la policía llega justo a tiempo. ¿Lograrán Fernando y Dínora escapar?