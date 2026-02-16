Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Juan intenta rescatar a Gabriela sin éxito y Dínora desata el caos en la hacienda Elizondo al disparar contra Óscar y Franco

Cuando Juan intenta rescatar a Gabriela, todo se complica. Dínora, fuera de sí, acaba disparando a Franco y Óscar cuando llegan a la hacienda Elizondo en busca de su hermano.

Juan intenta rescatar a Gabriela sin éxito y Dínora desata el caos en la hacienda Elizondo al disparar contra Óscar y Franco

Publicidad

Nova
Publicado:

Juan intenta rescatar a Gabriela, que permanece retenida en un trastero de la hacienda Elizondo, pero uno de los hombres de confianza de Armando se lo impide.

Dínora, muy alterada, les apunta con un arma mientras Fernando exige explicaciones al marido de Norma por su presencia allí. La tensión se dispara cuando llegan Óscar, Franco, Norma y Sara.

Armando incita a la hija de Zacarías a acabar con la vida de Franco… y ella no duda en hacerlo. Juan intenta detenerla con sus palabras, pero Dínora responde con una bofetada.

Poco después, la amante de Escandón sale al encuentro de los hermanos Reyes pistola en mano y comienza a dispararles sin control. Por suerte, la policía llega justo a tiempo. ¿Lograrán Fernando y Dínora escapar?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Juan intenta rescatar a Gabriela sin éxito y Dínora desata el caos en la hacienda Elizondo al disparar contra Óscar y Franco

Juan intenta rescatar a Gabriela sin éxito y Dínora desata el caos en la hacienda Elizondo al disparar contra Óscar y Franco

Velvet el nuevo imperio - Isabel cuenta a Alberto que es su madre y él la rechaza

Isabel cuenta a Alberto que es su madre y él la rechaza

Martín destapa la traición de Escandón y Dínora tras reencontrarse con sus nietas en la hacienda Trueba

Martín destapa la traición de Escandón y Dínora tras reencontrarse con sus nietas en la hacienda Trueba

Si Tras escapar del psiquiátrico junto a Hortensia, Martín confiesa a sus nietas el calvario que vivió: fue recluido contra su voluntad y Fernando quería verlo muerto
Momento destacado

Martín revela el horror que vivió: Fernando intentó acabar con su vida en el psiquiátrico

Velvet el nuevo imperio - Isabel confiesa a Ana que ella es la madre de Alberto
Momento destacado

Isabel confiesa a Ana que ella es la madre de Alberto

Secretos de familia - Ceylin e Ilgaz se divorcian
Momento destacado

Ceylin e Ilgaz se divorcian de manera definitiva

De manera legal, ya no son marido y mujer

Norma está preocupada por Gabriela y Martín y acude a la hacienda Elizondo en busca de respuestas
Momento destacado

Norma está preocupada por Gabriela y Martín y acude a la hacienda Elizondo en busca de respuestas

Norma acude a la hacienda Elizondo con la intención de buscar a Gabriela y Martín. Pero, al encontrar la silla de ruedas de su abuelo abandonada y su habitación sin sus pertenencias, se percata que algo malo está sucediendo.

Velvet el nuevo imperio - Carlos Aristizábal compra en una subasta el vestido rojo de Ana

Carlos Aristizábal compra en una subasta el vestido rojo de Ana

Martín y Hortensia huyen del psiquiátrico y el tiempo corre en su contra

Martín y Hortensia huyen del psiquiátrico y el tiempo corre en su contra

Velvet el nuevo imperio - Blanca quiere renunciar a Velvet después de salir a la luz su relación con Max

Blanca quiere renunciar a Velvet después de salir a la luz su relación con Max

Publicidad