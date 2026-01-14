Ruth descubre que Eva es su verdadera madre

Pasión de Gavilanes

Calixto se lo cuenta y Ruth no sabe si creerlo.

Ruth acude a visitar a Calixto al centro en el que está internado y, en medio de una conversación, descubre algo que la deja perpleja. El viejito está perdiendo la cabeza pero hay cosas que sabe a la perfección: le cuenta que Eva Rodríguez es su verdadera madre.

Ruth piensa que su padre está confundiendo recuerdos. Pero debido a las explicaciones de Calixto, se queda a cuadros y empieza a atar cabos. Recuerda todas las conversaciones que ha tenido con su madre Raquel sobre el tema, incluido el momento en el que descubrió que no fue ella quien la dio a luz.

Para aclarar el asunto, acude a ver a Gabriela, pero esta se niega a proporcionarle ningún tipo de información.

