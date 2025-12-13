Pasión de Gavilanes

Rosario Montes quiere recuperar a Franco, pero él solo tiene ojos para Sara

Desesperada y cegada por los celos, Rosario irrumpe en la hacienda Trueba para suplicar una segunda oportunidad. Franco la rechaza sin miramientos y la amaneza si se atreve a acercarse a Sara Elizondo.

Rosario Montes visita a Franco en la hacienda Trueba. No puede dejar de pensar en él y la simple idea de perderlo la está enloqueciendo. Por eso acude a su casa para intentar convencerlo de que vuelva a su lado, pero el hermano de Juan lo tiene claro: "No quiero volver a verte. Solo siento desprecio por ti", le dice tajante, pidiéndole que se marche. No quiere tener problemas con su marido, Armando Navarro, que está perdidamente enamorado de ella.

Rosario sabe que Franco ha iniciado una relación con Sara Elizondo y le exige una explicación. Él no se lo oculta; es más, le confiesa que "está profundamente enamorado como nunca antes lo había estado de una mujer".

La cantante pierde los nervios y, entre lágrimas, intenta hacerle ver que nadie podría hacerlo tan feliz como ella. "Podemos darnos otra oportunidad. Voy a dejar a Armando", le suplica desesperada.

Pero Franco quiere pasar página y empezar una nueva vida junto a Sara. Así que le lanza una seria advertencia: "No te metas con Sara Elizondo porque no respondo" y añade con frialdad: "No me importa si te separas de Armando". En ese momento, Juan acaba echándola de la hacienda al ver que pierde los papeles.

