Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Franco reafirma su amor por Sara

El joven Reyes deja claro a Sara que su relación con Rosario terminó para siempre y que solo tiene ojos para ella.

Franco se planta ante Rosario y reafirma su amor por Sara

Publicidad

Nova
Publicado:

Franco queda con Sara para cenar y hablar con calma sobre su relación. La hermana de Norma está preocupada: teme que el joven Reyes siga viéndose con Rosario y, si así fuera, preferiría poner fin a su historia antes de que el daño sea mayor.

Durante la conversación, Franco no duda en tranquilizarla. Le asegura que su vínculo con la cantante terminó definitivamente y que solo suspira por ella. "No siento absolutamente nada por Rosario", le confiesa.

Sara le cuenta entonces que la artista se presentó en la hacienda con malas formas y la amenazó sin ningún reparo, dispuesta a todo para recuperarlo. Franco le confirma que Rosario apareció también en la hacienda Trueba con el mismo propósito, pero que él la rechazó por completo, dejando claro que su corazón pertenece a Sara.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Franco se planta ante Rosario y reafirma su amor por Sara

Franco reafirma su amor por Sara

Ruth descubre que doña Raquel no es su verdadera madre

Ruth descubre que doña Raquel no es su verdadera madre

Rosario Montes quiere recuperar a Franco, pero él solo tiene ojos para Sara

Rosario Montes quiere recuperar a Franco, pero él solo tiene ojos para Sara

Ömer sorprende a Süsen con una pedida de mano improvisada ¡Viva los novios!
Momento destacado

Ömer sorprende a Süsen con una pedida de mano improvisada ¡Viva los novios!

Bora queda descolocado ante el juego de seducción de Ayça
Momento destacado

Bora queda descolocado ante el juego de seducción de Ayça

Pasión de gavilanes - Fernando descubre a Franco y Sara besándose y se lo cuenta a Rosario
Momento destacado

Fernando descubre a Franco y Sara besándose y se lo cuenta a Rosario

Prometió a Gabriela que averiguaría con quién se ve a escondidas Sara y ahora va a chantajearla con ello.

Nova estrena el próximo lunes el éxito latino Cuando seas mía, la apasionante historia de amor de Paloma y Diego entre cafetales
De lunes a viernes a las 16:30 horas

Nova estrena a partir del lunes el éxito latino Cuando seas mía, la historia de amor de Paloma y Diego entre cafetales

Nova estrena el lunes Cuando seas mía, una historia de amor ambientada entre cafetales que gira en torno a Paloma y Diego, dos jóvenes marcados por las diferencias sociales y los secretos familiares.

Cansu encuentra la confesión de Akif y descubre la verdad sobre la muerte del padre de Ömer

Cansu encuentra la confesión de Akif y descubre la verdad sobre la muerte del padre de Ömer

"Deniz se queda conmigo": Karsu desafía a Reha y Hande amenaza con romper su matrimonio

"Deniz se queda conmigo": Karsu desafía a Reha y Hande amenaza con romper su matrimonio

Pasión de gavilanes - Sara sigue de citas con Franco y su madre sospecha que tiene novio

Sara sigue de citas con Franco y su madre sospecha que tiene novio

Publicidad