Franco reafirma su amor por Sara

Franco queda con Sara para cenar y hablar con calma sobre su relación. La hermana de Norma está preocupada: teme que el joven Reyes siga viéndose con Rosario y, si así fuera, preferiría poner fin a su historia antes de que el daño sea mayor.

Durante la conversación, Franco no duda en tranquilizarla. Le asegura que su vínculo con la cantante terminó definitivamente y que solo suspira por ella. "No siento absolutamente nada por Rosario", le confiesa.

Sara le cuenta entonces que la artista se presentó en la hacienda con malas formas y la amenazó sin ningún reparo, dispuesta a todo para recuperarlo. Franco le confirma que Rosario apareció también en la hacienda Trueba con el mismo propósito, pero que él la rechazó por completo, dejando claro que su corazón pertenece a Sara.