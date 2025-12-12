Momento destacado
Bora queda descolocado ante el juego de seducción de Ayça
La prima de Karsu acepta cenar en casa de Bora. Pero, ni las flores ni las invitaciones exclusivas del empresario logran que Ayça caiga rendida a sus pies.
Publicidad
Bora invita a Ayça a cenar en su casa y todo resulta idílico. La velada tiene lugar en la terraza, con vistas al Bósforo, y cada detalle está cuidadosamente pensado. La prima de Karsu se siente atraída por él, pero no quiere caer en sus encantos tan rápido y decide ponérselo difícil.
El prestigioso empresario desea que se quede con él después de la cena, pero Ayça sabe jugar bien sus cartas y lo deja con las ganas. Bora está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, pero la prima de Irmak lo tiene claro: no va a ser una mujer fácil de conquistar.
A la mañana siguiente, Ayça le envía 41 rosas blancas como agradecimiento por la invitación, un gesto que no parece agradarle demasiado a Bora. Él también le había enviado flores, y que la sobrina de Filiz haya tenido el mismo detalle lo deja completamente descolocado.
Aun así, el empresario la llama para darle las gracias y la invita a salir a navegar. Ella, sin embargo, le dice que ha quedado con unas amigas y que se verán al día siguiente en una exposición del museo de arte moderno, a la que acudirán juntos. ¿Acabarán siendo pareja? ¿por qué insiste en quedar con Ayça cuando no deja de pensar en Karsu?
Publicidad