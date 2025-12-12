Bora queda descolocado ante el juego de seducción de Ayça

Bora invita a Ayça a cenar en su casa y todo resulta idílico. La velada tiene lugar en la terraza, con vistas al Bósforo, y cada detalle está cuidadosamente pensado. La prima de Karsu se siente atraída por él, pero no quiere caer en sus encantos tan rápido y decide ponérselo difícil.

El prestigioso empresario desea que se quede con él después de la cena, pero Ayça sabe jugar bien sus cartas y lo deja con las ganas. Bora está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, pero la prima de Irmak lo tiene claro: no va a ser una mujer fácil de conquistar.

A la mañana siguiente, Ayça le envía 41 rosas blancas como agradecimiento por la invitación, un gesto que no parece agradarle demasiado a Bora. Él también le había enviado flores, y que la sobrina de Filiz haya tenido el mismo detalle lo deja completamente descolocado.

Aun así, el empresario la llama para darle las gracias y la invita a salir a navegar. Ella, sin embargo, le dice que ha quedado con unas amigas y que se verán al día siguiente en una exposición del museo de arte moderno, a la que acudirán juntos. ¿Acabarán siendo pareja? ¿por qué insiste en quedar con Ayça cuando no deja de pensar en Karsu?