Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

La policía detiene a Fernando por pegar una paliza a Olegario

Olegario intentó jugársela a Dominga y … Fernando y sus hombres lo descubrió en las inmediaciones de la hacienda Elizondo.

Pasión de gavilanes - La policía detiene a Fernando por pegar una paliza a Olegario

Publicidad

Nova
Publicado:

Cuando Fernando y sus hombres encontraron a Olegario en una cabaña en la hacienda Elizondo, donde había quedado con Dominga y… la emprende a palos conta él.

Nadie entiende una reacción tan brutal, piensan que lo hicieron porque se fue a trabajar a la hacienda Trueba, donde viven los Reyes.

Los hermanos Reyes se presentan con la policía en la hacienda Elizondo y se llevan a Fernando detenido, delante de todos, para que responda por sus hechos.

Pero al final terminan poniéndolo en libertad gracias a su abogado.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - La policía detiene a Fernando por pegar una paliza a Olegario

La policía detiene a Fernando por pegar una paliza a Olegario

Secretos de familia - Engin, el principal sospechoso, acusa a su padre Yekta de matar a Inci

Engin, el principal sospechoso, acusa a su padre Yekta de matar a Inci

Nazan exige un acuerdo prenupcial, destituye a Bora y le impone una elección imposible: la empresa o Karsu

Nazan exige un acuerdo prenupcial, destituye a Bora y le impone una elección imposible: la empresa o Karsu

Adrián revela a Leona que sus hijos siguen con vida, pero calla la verdad sobre uno de ellos
Momento destacado

Adrián le confiesa a Leona que sus hijos siguen con vida, pero calla la verdad sobre uno de ellos

Pasión de gavilanes - Ruth y Eva tienen su primera conversación como madre e hija
Momento destacado

Ruth y Eva tienen su primera conversación como madre e hija

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin se van a casar para no declarar
momento destacado

Ilgaz y Ceylin se van a casar para no declarar

El plan de Ilgaz para no inculpar a Ceylin ni siquiera la ha sorprendido: ¡ha dicho que sí a la primera!

Sube la tensión entre Karsu y la madre de Bora: se pelean y él da la cara por su mujer
Momento destacado

Sube la tensión entre Karsu y la madre de Bora: discuten acaloradamente y él da la cara por su mujer

Nazan irrumpe en la vida de la pareja decidida a romper su relación, pero Karsu no se deja intimidar y Bora marca límites ante la actitud de su madre.

David Alejo descubre que Leona Bravo es Marena Ramos

David Alejo descubre que Leona Bravo es Marena Ramos

Leyla llega muy pronto a Nova: una historia de venganza, amor y segundas oportunidades

Leyla llega muy pronto a Nova: una historia de venganza, amor y segundas oportunidades

Pasión de gavilanes - Ruth descubre que Eva es su verdadera madre

Ruth descubre que Eva es su verdadera madre

Publicidad