La policía detiene a Fernando por pegar una paliza a Olegario
Olegario intentó jugársela a Dominga y … Fernando y sus hombres lo descubrió en las inmediaciones de la hacienda Elizondo.
Cuando Fernando y sus hombres encontraron a Olegario en una cabaña en la hacienda Elizondo, donde había quedado con Dominga y… la emprende a palos conta él.
Nadie entiende una reacción tan brutal, piensan que lo hicieron porque se fue a trabajar a la hacienda Trueba, donde viven los Reyes.
Los hermanos Reyes se presentan con la policía en la hacienda Elizondo y se llevan a Fernando detenido, delante de todos, para que responda por sus hechos.
Pero al final terminan poniéndolo en libertad gracias a su abogado.
