La policía detiene a Fernando por pegar una paliza a Olegario

Cuando Fernando y sus hombres encontraron a Olegario en una cabaña en la hacienda Elizondo, donde había quedado con Dominga y… la emprende a palos conta él.

Nadie entiende una reacción tan brutal, piensan que lo hicieron porque se fue a trabajar a la hacienda Trueba, donde viven los Reyes.

Los hermanos Reyes se presentan con la policía en la hacienda Elizondo y se llevan a Fernando detenido, delante de todos, para que responda por sus hechos.

Pero al final terminan poniéndolo en libertad gracias a su abogado.