Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Norma sale de su boda a comprobar que su madre está bien

Aun vestida de novia, necesitaba saber que su madre no resultó herida en el tiroteo que presenció.

Pasión de gavilanes - Norma sale de su boda a comprobar que su madre está bien

Publicidad

Nova
Publicado:

Poco a poco van llegando a la boda de Norma y Juan la noticia del tiroteo de Dínora en otra iglesia. Lo que más les sorprende es que vieron allí a Gabriela.

En ese momento Norma se preocupa y se va a la hacienda Elizondo vestida de novia y todo a comprobar que su madre está bien.

Así terminan protagonizando un bonito momento entre madre e hija: se funden en un abrazo que dice muchas más palabras de que las pronuncian.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Dínora escapa de la policía y termina acostándose con Fernando

Dínora escapa de la policía y termina acostándose con Fernando

Pasión de gavilanes - Norma sale de su boda a comprobar que su madre está bien

Norma sale de su boda a comprobar que su madre está bien

Velvet el nuevo imperio - Ana se va de viaje de trabajo con Alberto y terminan compartiendo habitación

Ana se va de viaje de trabajo con Alberto y terminan compartiendo habitación

Secretos de familia - El cadáver de Engin aparece en el bosque y Ceylin es la principal sospechosa
Momento destacado

El cadáver de Engin aparece en el bosque y Ceylin es la principal sospechosa

Amor sin límite - Ayça secuestra a Hakan para que se quede junto a ella
Momento destacado

Ayça secuestra a Hakan para que se quede junto a ella

El amor invencible - Leona y Adrián han conseguido en el rescate recuperar a Oliver y vuelven con él a su casa. Y allí Gael tiene que explicar a su familia que Leona ha puesto dinero de su bolsillo para recuperar al niño y que le ha salvado la vida. No puede dejar que arremetan contra ella cuando no solo no tiene culpa de nada, si no que ha hecho todo lo posible por rescatarlo. Ante esa situación, el padre de Gael acepta que Leona recupere su trabajo en su casa, aunque la esté vigilando. Gael aprovecha un momento a solas para agradecerla en la intimidad a Leona todo lo que ha hecho por Oliver. Y cuando ella le pregunta sobre lo que siente por sus hijos, él admite que son muy importantes para él. Y recuerda cómo fue cuándo descubrieron que estaban esperándolos. ¡Sin él saber que la mujer que tiene delante es a la que dejó embarazada tantos años atrás!
Momento destacado

Leona regresa a la casa con Oliver recién rescatado

Gael defiende a Leona delante de su familia y dice que Oliver está vivo gracias a ella.

Secretos de familia - Ceylin descubre la fuga de Engin ¡y aparece tirada y ensangrentada!
Momento destacado

Ceylin descubre la fuga de Engin ¡y aparece tirada y ensangrentada!

Todo esto después de entregarle la demanda de divorcio a Ilaz y de terminar durmiendo juntos otra vez después de una cena. Parece que este caso los va a perseguir siempre.

Amor sin límite - Bora y Karsu pasean para alejarse de sus madres

Bora y Karsu pasean para alejarse de sus madres

El amor invencible - Mientras Gael pide a su padre que Leona vuelva a trabajar en la casa, cosa que no está siendo nada fácil, la pareja de Gael se vuelve loca buscando a Oliver. Nadie lo encuentra y ella misma se enfada pensando que por qué el niño está tan obsesionado con esa mujer. Además, dejo una nota diciendo que si Leopna no regresa no lo volverán a ver. Leona informa a Gael de que ha recibido una llamada de unas personas que tienen a Oliver y deben de entregarle una gran cantidad de dinero a cambio de su su vida. Un dinero que ni Leona ni Adrián tienen, por lo que acuden a Gael para que complete su parte del dinero.

Oliver es secuestrado y piden un rescate por él

Pasión de gavilanes - Juan y Norma salen de la iglesia como marido y mujer ¡mientras Dínora dispara en otra boda!

Juan y Norma salen de la iglesia como marido y mujer ¡mientras Dínora dispara en otra boda!

Publicidad