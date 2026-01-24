Norma sale de su boda a comprobar que su madre está bien

Poco a poco van llegando a la boda de Norma y Juan la noticia del tiroteo de Dínora en otra iglesia. Lo que más les sorprende es que vieron allí a Gabriela.

En ese momento Norma se preocupa y se va a la hacienda Elizondo vestida de novia y todo a comprobar que su madre está bien.

Así terminan protagonizando un bonito momento entre madre e hija: se funden en un abrazo que dice muchas más palabras de que las pronuncian.