Norma no puede ocultar su admiración por Juan tras verlo triunfar en un rodeo

Juan, Óscar y Franco acuden a la hacienda Elizondo para asistir al evento que Norma, Jimena y Sarita han organizado en favor de los niños más vulnerables. Las familias más adineradas de la zona se han congregado allí.

Para recaudar fondos, se celebra un rodeo en el que participa Juan Reyes, quien logra mantenerse más de 15 segundos sobre un potro y ganar la prueba, llevándose 20.000 dólares. Gracias a ese dinero, las hermanas Elizondo podrán cumplir su cometido de ayudar a los pequeños desprotegidos. Norma, que comienza a sentirse atraída por él, no puede evitar alegrarse por su triunfo, y el juego de miradas entre ambos es constante.