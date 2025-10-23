Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Eva se derrumba pensando en Ruth, la hija a la que tuvo que renunciar

La criada no para de pensar en el error que cometió al dar a su hija en adopción por culpa de doña Gabriela.

Pasión de gavilanes - Eva se derrumba pensando en Ruth, la hija a la que tuvo que renunciar

Publicidad

Nova
Publicado:

Eva y Gabriela guardan un secreto que nadie más sabe. Eva tuvo una hija hace muchos años y, puesto que Gabriela no quería una criada soltera con un bebé, tuvo que separarse de ella.

Gabriela la ayudó, a su manera, y dieron a la pequeña en adopción a los Uribe, un matrimonio amigo de la familia que no podía tener hijos. Desde entonces, ese secreto une a estas dos mujeres para siempre.

A pesar de todo el sufrimiento que supuso, Eva se siente en deuda con la señora Elizondo, por haber buscado un buen hogar para su hija. Por eso siempre le debe respeto y estará junto a ella, aunque muchas veces no compartan las mismas opiniones.

Pero el dolor que tiene el corazón por no poder ver y abrazar a Ruth como lo que es, su hija, la destroza cada día.

Fernando descubre a la criada llorando después de que Jimena y Sarita le dijeran que habían estado en casa de los Uribe y habían visto a Ruth.

Ni Fernando ni nadie se imaginan nada de lo que está pasando.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Eva se derrumba pensando en Ruth, la hija a la que tuvo que renunciar

Eva se derrumba pensando en Ruth, la hija a la que tuvo que renunciar

Berk descubre que toda su vida ha sido una mentira y se enfrenta a la verdad más dolorosa

Berk descubre que toda su vida ha sido una mentira y se enfrenta a la verdad más dolorosa

Hande le revela a Tilsim el secreto de Filiz e Irmak

La manipulación de Hande a Tilsim desata el enfado de Karsu

Pasión de gavilanes - Juan queda hipnotizado con Norma, la hija mayor de los Elizondo
Momento destacado

Juan queda hipnotizado con Norma, la hija mayor de los Elizondo

20 años de Nova: recordamos las series que más nos han emocionado
20º aniversario

20 años de Nova: recordamos las series que más nos han emocionado

Reha intenta que sus hijos acepten a Hande, pero el desayuno familiar acaba en desastre
Momento destacado

Reha intenta que sus hijos acepten a Hande, pero el desayuno familiar acaba siendo un desastre

Deniz no acepta a Hande, y durante un tenso desayuno familiar ella comprende que no será fácil ganarse su cariño.

Pasión de gavilanes - Gabriela regresa de su viaje antes de tiempo
Momento destacado

Juan, Óscar y Franco se enfrentan a Gabriela por primera vez: comienza su venganza silenciosa

Gabriela regresa antes de tiempo de su viaje y los hermanos Reyes tienen que controlar su ira ante la señora que les destrozó la vida.

Atilla se siente culpable por la muerte de Ozan e intenta aliviar su conciencia con un gesto muy especial hacia los hijos de Karsu

Atilla se siente culpable por la muerte de Ozan e intenta aliviar su conciencia con un gesto muy especial hacia los hijos de Karsu

Pasión de gavilanes -Los hermanos Reyes se integran en la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros

Los hermanos Reyes se integran en la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros

Los hermanos Reyes juran vengar la muerte de su querida hermana Libia

Los hermanos Reyes juran vengar la muerte de su querida hermana Libia

Publicidad