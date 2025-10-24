Pasión de Gavilanes

Las hermanas Elizondo cambian los planes de venganza de los Reyes

Libia murió cuando mataron al hombre del que estaba enamorada y embarazada, y sus hermanos piensan destrozar a su familia.

Libia Reyes y Bernardo Elizondo llevaban una relación clandestina. Ni la esposa de él, Gabriela, ni Franco, Óscar y Juan, los hermanos de la joven sabían nada de esa relación. Pero todo salta por los aires cuando Bernardo muere o es asesinado y su amante se entera. Además, descubre que está embarazada del hombre al que amaba. Y al afrontar una existencia sin él decide quitarse la vida.

La felicidad de Libia, embarazada de Bernardo, se ve empañada por la trágica muerte de su prometido

Los hermanos Reyes, sobre todo Juan, no pueden pensar en otra cosa que no sea ir directos a la hacienda Elizondo y descargar toda su ira contra la familia que destrozó la vida de su hermana pequeña.

Están convencidos de que ellos son culpables de su muerte y, aunque en principio su plan de venganza era uno, después de conocer a las hijas de Gabriela, Norma, Sara y Jimena, deciden enamorarlas para luego dejarlas tiradas.

Pasión de gavilanes -Los hermanos Reyes se integran en la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros

Jimena es la primera que no puede parar de coquetear con los hermanos, que se hacen pasar por obreros de la hacienda para poder frecuentarla sin levantar sospechas. Sara por su lado no se fía, ni de ellos ni de nadie. Mientras que Norma, casada infelizmente con Fernando, un hombre al que detesta, no puede negar las cosas que ha sentido mutuamente desde el primer momento que cruzó su mirada con Juan Reyes.

Pasión de gavilanes - Juan queda hipnotizado con Norma, la hija mayor de los Elizondo

¿Cambiará mucho el plan inicial de los hermanos Reyes?

