Las hermanas Elizondo cambian los planes de venganza de los Reyes

Libia Reyes y Bernardo Elizondo llevaban una relación clandestina. Ni la esposa de él, Gabriela, ni Franco, Óscar y Juan, los hermanos de la joven sabían nada de esa relación. Pero todo salta por los aires cuando Bernardo muere o es asesinado y su amante se entera. Además, descubre que está embarazada del hombre al que amaba. Y al afrontar una existencia sin él decide quitarse la vida.

Los hermanos Reyes, sobre todo Juan, no pueden pensar en otra cosa que no sea ir directos a la hacienda Elizondo y descargar toda su ira contra la familia que destrozó la vida de su hermana pequeña.

Están convencidos de que ellos son culpables de su muerte y, aunque en principio su plan de venganza era uno, después de conocer a las hijas de Gabriela, Norma, Sara y Jimena, deciden enamorarlas para luego dejarlas tiradas.

Jimena es la primera que no puede parar de coquetear con los hermanos, que se hacen pasar por obreros de la hacienda para poder frecuentarla sin levantar sospechas. Sara por su lado no se fía, ni de ellos ni de nadie. Mientras que Norma, casada infelizmente con Fernando, un hombre al que detesta, no puede negar las cosas que ha sentido mutuamente desde el primer momento que cruzó su mirada con Juan Reyes.

¿Cambiará mucho el plan inicial de los hermanos Reyes?