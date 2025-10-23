Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

El beso de Karsu delante de Reha enciende la chispa: Atilla se lanza y la besa

Karsu provoca a Reha con un beso a Atilla, pero acaba sorprendida cuando él la besa de nuevo. ¿Cómo reaccionará ella? ¿Surgirá algo entre ellos?

El beso de Karsu delante de Reha enciende la chispa: Atilla se lanza y la besa

Publicidad

Nova
Publicado:

Reha no deja de entrometerse en la vida de Karsu desde que vive en la misma urbanización. Cuestiona su relación con Atilla y le saca de quicio que su hijo, Deniz, pase tiempo con él en su casa. Las discusiones entre ellos son constantes. "Mi mujer no puede salir de casa en mitad de la noche", le espeta a su ex en tono amenazante.

La hija de Filiz no se queda callada: le deja claro que Atilla es su novio y, para demostrarlo, lo besa delante de él. Ya no soporta los desprecios de su exmarido, que siempre la ha infravalorado, y ha decidido plantar cara.

La reacción del cuñado de Irmak no se hace esperar. Enfurecido al verlos en actitud cariñosa, amenaza con acabar con la vida de Atilla. Karsu se disculpa con su vecino y él, para calmarla, vuelve a besarla. La madre de Tilsim está confusa y, tras reaccionar, le pide a Atilla que finjan ante los demás que son pareja. Él acepta, enamorado de ella, solo por complacerla. Pero, en el fondo, Karsu también empieza a sentir algo especial, aunque le dé miedo admitirlo.

Karsu besa a Atilla delante de Reha

Mientras tanto, Reha se sube por las paredes en casa. Hande no entiende su actitud: ya no son marido y mujer, pero él sigue refiriéndose a Karsu como si lo fueran, algo que la irrita profundamente. Cree que su novio la ha llevado a vivir a la misma urbanización solo para dar celos a su ex. El empresario lo niega, alegando que no soporta ver a la madre de sus hijos besándose con otro hombre. "Lo que te pasa es que estás celoso", le recrimina ella furiosa.

Él lo niega con desprecio: "A esa no la quiere nadie". "Pues compórtate", le responde Hande con firmeza y continúa diciendo: "No he venido a vivir aquí para verte correr detrás de Karsu".

Al día siguiente, Reha se acerca a casa de Atilla para hablar con él y, en tono amenazante, le exige que no vuelva a tocar a Karsu, pero el hermano de Mert Melek, le planta cara por primera vez y le recuerda que su ex es una mujer libre. "Karsu está divorciada y puede quedar con quien le apetezca", le afirma. Özkan le acusa de robar a su familia y de acabar con él si sigue acercándose a Karsu.

Reha amenaza a Atilla: "No vuelvas a tocar a Karsu"
Nova» Series» Amor sin límite» Mejores momentos

Publicidad

Series

El beso de Karsu delante de Reha enciende la chispa: Atilla se lanza y la besa

El beso de Karsu delante de Reha enciende la chispa: Atilla se lanza y la besa

Pasión de gavilanes - Eva se derrumba pensando en Ruth, la hija a la que tuvo que renunciar

Eva se derrumba pensando en Ruth, la hija a la que tuvo que renunciar

Berk descubre que toda su vida ha sido una mentira y se enfrenta a la verdad más dolorosa

Berk descubre que toda su vida ha sido una mentira y se enfrenta a la verdad más dolorosa

Hande le revela a Tilsim el secreto de Filiz e Irmak
Momento destacado

La manipulación de Hande a Tilsim desata el enfado de Karsu

Pasión de gavilanes - Juan queda hipnotizado con Norma, la hija mayor de los Elizondo
Momento destacado

Juan queda hipnotizado con Norma, la hija mayor de los Elizondo

20 años de Nova: recordamos las series que más nos han emocionado
20º aniversario

20 años de Nova: recordamos las series que más nos han emocionado

Pasión de gavilanes marcó un antes y un después, pero no fue la única ficción que dio la vuelta al mundo que hemos tenido en Nova. ¿Te acuerdas de estas series?

Reha intenta que sus hijos acepten a Hande, pero el desayuno familiar acaba en desastre
Momento destacado

Reha intenta que sus hijos acepten a Hande, pero el desayuno familiar acaba siendo un desastre

Deniz no acepta a Hande, y durante un tenso desayuno familiar ella comprende que no será fácil ganarse su cariño.

Pasión de gavilanes - Gabriela regresa de su viaje antes de tiempo

Juan, Óscar y Franco se enfrentan a Gabriela por primera vez: comienza su venganza silenciosa

Atilla se siente culpable por la muerte de Ozan e intenta aliviar su conciencia con un gesto muy especial hacia los hijos de Karsu

Atilla se siente culpable por la muerte de Ozan e intenta aliviar su conciencia con un gesto muy especial hacia los hijos de Karsu

Pasión de gavilanes -Los hermanos Reyes se integran en la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros

Los hermanos Reyes se integran en la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros

Publicidad