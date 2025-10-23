El beso de Karsu delante de Reha enciende la chispa: Atilla se lanza y la besa

Reha no deja de entrometerse en la vida de Karsu desde que vive en la misma urbanización. Cuestiona su relación con Atilla y le saca de quicio que su hijo, Deniz, pase tiempo con él en su casa. Las discusiones entre ellos son constantes. "Mi mujer no puede salir de casa en mitad de la noche", le espeta a su ex en tono amenazante.

La hija de Filiz no se queda callada: le deja claro que Atilla es su novio y, para demostrarlo, lo besa delante de él. Ya no soporta los desprecios de su exmarido, que siempre la ha infravalorado, y ha decidido plantar cara.

La reacción del cuñado de Irmak no se hace esperar. Enfurecido al verlos en actitud cariñosa, amenaza con acabar con la vida de Atilla. Karsu se disculpa con su vecino y él, para calmarla, vuelve a besarla. La madre de Tilsim está confusa y, tras reaccionar, le pide a Atilla que finjan ante los demás que son pareja. Él acepta, enamorado de ella, solo por complacerla. Pero, en el fondo, Karsu también empieza a sentir algo especial, aunque le dé miedo admitirlo.

Mientras tanto, Reha se sube por las paredes en casa. Hande no entiende su actitud: ya no son marido y mujer, pero él sigue refiriéndose a Karsu como si lo fueran, algo que la irrita profundamente. Cree que su novio la ha llevado a vivir a la misma urbanización solo para dar celos a su ex. El empresario lo niega, alegando que no soporta ver a la madre de sus hijos besándose con otro hombre. "Lo que te pasa es que estás celoso", le recrimina ella furiosa.

Él lo niega con desprecio: "A esa no la quiere nadie". "Pues compórtate", le responde Hande con firmeza y continúa diciendo: "No he venido a vivir aquí para verte correr detrás de Karsu".

Al día siguiente, Reha se acerca a casa de Atilla para hablar con él y, en tono amenazante, le exige que no vuelva a tocar a Karsu, pero el hermano de Mert Melek, le planta cara por primera vez y le recuerda que su ex es una mujer libre. "Karsu está divorciada y puede quedar con quien le apetezca", le afirma. Özkan le acusa de robar a su familia y de acabar con él si sigue acercándose a Karsu.