Hermanos

Süsen sigue el consejo de su madre Süreyya para alejar a Lydia de su novio Ömer

Süsen es consciente de que Lydia va detrás de Ömer y hasta ahora su estrategia para alejarla de él no ha funcionado. Pero, su madre Süreyya le da un sabio consejo para que eso cambie.

Los continuos intentos de Lydia por conquistar a Ömer están poniendo a prueba la paciencia de Süsen. La prima de Tolga no deja de buscar la atención del joven Eren, incluso recurriendo a trucos tan absurdos como derramar té hirviendo solo para que él se lo enfriara con hielo. Una escena que termina desatando los celos y la rabia de Süsen.

Cada vez más superada por la situación, la joven se da cuenta de que sus celos pueden acabar con su relación. Desesperada, recurre al consejo de su madre para saber cómo actuar. Süreyya, siempre sensata, le da una valiosa recomendación: "Sigue su juego y no le des el gusto de reaccionar como ella espera".

Süsen se queda pensativa unos segundos, pero pronto capta la idea de su madre. "Vale mamá, eso voy a hacer, seré maja", responde con una sonrisa cómplice, dispuesta a cambiar su estrategia.

Cansada de las provocaciones de Lydia, decide no caer más en sus trampas. Al día siguiente, al llegar a la cafetería del colegio, vuelve a encontrarse con Lydia y Ömer conversando. Por dentro arde de celos, pero recuerda el consejo de su madre: "Sé maja con Lydia", se repite una y otra vez.

Esta vez, Süsen mantiene la calma. Se acerca a los dos con una actitud amable y, para sorpresa de todos, le pide perdón a Lydia. La jugada le sale a la perfección: Ömer, encantado con su actitud, sonríe y la besa frente a todos. "Esa es mi novia", dice orgulloso ante la prima de Tolga, que no puede creer lo que ve. La estrategia de Süsen ha funcionado, pero… ¿será suficiente para mantener a Lydia lejos de su novio?

