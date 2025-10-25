Juan no puede evitar admitirlo: Norma Elizondo le parece guapa, aunque algo "soberbia"

Los hermanos Reyes están trabajando en la Hacienda Elizondo y son invitados a un evento organizado por Jimena, Sarita y Norma para recaudar dinero para niños desamparados. Juan no ve con buenos ojos asistir a la fiesta, pero sus hermanos sí. Consideran que es una buena oportunidad para conocer mejor a la familia de Bernardo y a sus amigos. "Es una oportunidad que tenemos que aprovechar", asegura Óscar a sus hermanos.

Franco está deseando ver a las familias distinguidas que acudirán al evento, y sobre todo a Norma Elizondo, a quien considera una de las hermanas más elegantes y guapas. Juan, aunque al principio se muestra reacio, acaba reconociendo que Norma es muy guapa, aunque algo "soberbia". Finalmente, el mayor de los Reyes cambia de opinión y decide acompañar a Franco y Óscar a la hacienda para disfrutar de una jornada de espectáculos.