Lale descubre la verdadera identidad de Atilla y su vida corre peligro… ¿hasta dónde es capaz de llegar para ocultar su secreto?

Lale va a visitar a su hermano y se encuentra con Atilla en la urbanización. Se queda de piedra al verlo: su aspecto ha cambiado por completo. Está acostumbrada a verlo en su oficina, siempre elegante y con el pelo engominado, pero ahora aparece desaliñado y con gafas.

La cuñada de Karsu lo sigue hasta su casa para asegurarse de si realmente es él. Cuando Atilla le abre la puerta, confirma sus sospechas y ambos se quedan en shock. Rápidamente, él la introduce en el interior de la vivienda y le tapa la boca para que no grite. ¿Qué hará ahora con ella? Lale se ha convertido en una amenaza para él. Karsu podría descubrir que no es quien aparenta ser, y eso supondría un gran problema.

Horas más tarde, Mert encuentra una camiseta con sangre en el cesto de la ropa sucia y teme que su hermano se haya metido en un lío. Melek le pregunta si ha tenido algún problema, y Atilla, para salir del paso, asegura que se cortó la mano y se limpió con la camiseta. Pero… ¿la sangre pertenece realmente a Lale?

Al día siguiente, Reha lo visita para preguntarle por su hermana, que ha desaparecido misteriosamente. Un vecino la vio en la puerta de su casa y el empresario está muy preocupado. Lleva un día sin dar señales de vida, algo nada habitual en ella.

El hijo del mafioso finge no saber de quién le habla, aunque Mert, su hermano, confirma haberla visto una vez con Ipek, pero niega que haya estado allí. Reha regresa a casa intranquilo. Su hermana ha desaparecido sin dejar rastro, y el exmarido de Karsu no piensa quedarse de brazos cruzados hasta dar con su paradero. ¿Qué ha pasado realmente con Lale?, ¿Atilla ha acabado con su vida o la mantiene retenida en algún lugar?