Óscar y Jimena son víctimas de un secuestro por error

Pasión de Gavilanes

Los hombres de Armando secuestran por error a Jimena y a Óscar al confundirlo con su hermano Franco.

Nova
Los hombres de Armando secuestran a Óscar y a Jimena. El mánager de Rosario Montes cree que el joven que han raptado es Franco, pero nada más lejos de la realidad. Sus secuaces se han confundido y se han llevado por error al hermano equivocado.

La hija de Gabriela cree que la han secuestrado por el dinero que lleva en su mochila y que está destinado para ayudar a los niños desamparados. Ella está dispuesta a entregarles el dinero a cambio de que los liberen. Pero, Óscar le pide que guarde silencio. Está convencido de que el motivo de que estén retenidos no es el dinero. "Quieren otra cosa. El asunto es conmigo", le dice a la joven y en el fondo le da rabia que Jimena esté allí con él por su culpa. "¿Tienes muchos enemigos que quieran matarte?", le pregunta sorprendida. Pero, él le asegura que no y le confiesa que no sabe por qué razón están secuestrados.

Pasión de Gavilanes

