Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Los planes de divorcio de Norma y Fernando se estancan: ¡Norma está embarazada!

Fernando decide hacerse pasar por el padre del hijo que espera Norma y convence a todos de que tuvieron relaciones.

Pasión de gavilanes - Los planes de divorcio de Norma y Fernando se estancan: ¡Norma está embarazada!

Publicidad

Nova
Publicado:

Tras el desmayo de Norma, el médico acude a la hacienda a reconocerla y dice que, aparte del ataque de nervios, lo demás es todo normal en su situación. ¡Está esperando un hijo!

La ira de Fernando se desata al darse cuenta de que el padre, obviamente es otra persona, puesto que Norma nunca dejó que le tocara. Norma no piensa disculparse porque nunca ha querido a Fernando.

En la familia no saben cómo reaccionar: si felicitar a la pareja o no decir nada. Hasta el abuelo se ha quedado a cuadros al enterarse de que van a tener un hijo, justo ahora que estaban a punto de divorciarse.

Pero Fernando tiene otro plan: quiere aceptar ese hijo como si fuese suyo, con tal que nadie se entere de que lo ha estado engañando.

Juan está preocupado porque sabe que algo pasa con Norma pero no el qué, hasta que le cuentan que Norma está embarazada. Entonces Juan empieza a sospechar que él puede ser el padre.

Eva por su parte intenta convencer a Norma de que se quede en la hacienda Elizondo, porque su hijo tendrá mucha mejor vida que si se va a vivir con Juan Reyes.

Para escapar de tanto ruido, Norma decide irse unos días a descansar a la casa de la montaña, acompañada de Jimena.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Los planes de divorcio de Norma y Fernando se estancan: ¡Norma está embarazada!

Los planes de divorcio de Norma y Fernando se estancan: ¡Norma está embarazada!

Filiz despierta pasiones: el Coronel y el padre de Atilla compiten por conquistar su corazón

Filiz despierta pasiones: el Coronel y el padre de Atilla compiten por conquistar su corazón

Óscar jura que no dejará escapar aPasión de gavilanes - Jimena, ahora que Franco ha vuelto con Rosario

Óscar jura que no dejará escapar a Jimena, ahora que Franco ha vuelto con Rosario

Karsu reaparece irreconocible en la fiesta sorpresa que organizan para su hermana Irmak con motivo del inminente nacimiento de su bebé
Momento destacado

Karsu reaparece irreconocible en la fiesta sorpresa que organizan para su hermana Irmak con motivo del inminente nacimiento de su bebé

Pasión de gavilanes - Jimena y Óscar regresan de su secuestro y reciben dos bienvenidas muy distintas
Momento destacado

Jimena y Óscar regresan de su secuestro y reciben dos bienvenidas muy distintas

La ficción supera a la realidad: lo que empieza como un beso de guion acaba convirtiéndose en pura pasión entre Óscar y Jimena
Momento destacado

La ficción supera a la realidad: lo que empieza como un beso de guion acaba convirtiéndose en pura pasión entre Óscar y Jimena

Óscar y Jimena ruedan un anuncio, y la escena del beso deja al descubierto la química que hay entre ellos.

Óscar y Jimena son víctimas de un secuestro por error
Momento destacado

Óscar y Jimena son víctimas de un secuestro por error

Los hombres de Armando secuestran por error a Jimena y a Óscar al confundirlo con su hermano Franco.

Jimena, hundida tras su ruptura con Franco, intenta recomponerse con la ayuda de Leandro

Jimena, hundida tras su ruptura con Franco, intenta recomponerse con la ayuda de Leandro

Lydia cambia de estrategia para acercarse de nuevo a Ömer y finge estar enamorada de Sarp

Lydia cambia de estrategia para acercarse de nuevo a Ömer y finge estar enamorada de Sarp

Franco rompe con Jimena y corre a los brazos de Rosario Montes

Franco rompe con Jimena y corre a los brazos de Rosario Montes

Publicidad