Los planes de divorcio de Norma y Fernando se estancan: ¡Norma está embarazada!

Tras el desmayo de Norma, el médico acude a la hacienda a reconocerla y dice que, aparte del ataque de nervios, lo demás es todo normal en su situación. ¡Está esperando un hijo!

La ira de Fernando se desata al darse cuenta de que el padre, obviamente es otra persona, puesto que Norma nunca dejó que le tocara. Norma no piensa disculparse porque nunca ha querido a Fernando.

En la familia no saben cómo reaccionar: si felicitar a la pareja o no decir nada. Hasta el abuelo se ha quedado a cuadros al enterarse de que van a tener un hijo, justo ahora que estaban a punto de divorciarse.

Pero Fernando tiene otro plan: quiere aceptar ese hijo como si fuese suyo, con tal que nadie se entere de que lo ha estado engañando.

Juan está preocupado porque sabe que algo pasa con Norma pero no el qué, hasta que le cuentan que Norma está embarazada. Entonces Juan empieza a sospechar que él puede ser el padre.

Eva por su parte intenta convencer a Norma de que se quede en la hacienda Elizondo, porque su hijo tendrá mucha mejor vida que si se va a vivir con Juan Reyes.

Para escapar de tanto ruido, Norma decide irse unos días a descansar a la casa de la montaña, acompañada de Jimena.