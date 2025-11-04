Filiz despierta pasiones: el Coronel y el padre de Atilla compiten por conquistar su corazón

Amor sin límite

Filiz es toda una rompecorazones. Varios pretendientes están locos por ella. ¿Sentirá algo por alguno de ellos?

El padre de Atilla conoce por casualidad a Filiz y, desde ese momento, no puede dejar de pensar en ella. Fascinado, pide a sus hombres que la sigan discretamente para averiguar sus gustos y así conocerla mejor, aunque sea desde lejos.

Mientras tanto, la madre de Karsu sale a pasear por un parque y se encuentra con el Coronel, su vecino en la urbanización. El hombre muestra interés por ella, pero la abuela de Deniz no quiere saber nada y se marcha apresuradamente. Lo que no sabe es que Hasan la ha seguido hasta allí, dispuesto a entregarle un ramo de flores. Al no encontrar el momento adecuado, encarga a su chófer y hombre de confianza que se las haga llegar.

Cuando Filiz recibe el ramo, da por hecho que procede del Coronel y su única intención es que el vecino pierda interés por ella. Su hermana y su prima, recién llegada de Alemania, idean un plan: hacerle creer que padece una enfermedad mental. ¿Conseguirán que el Coronel deje de pensar en ella?

Días después, la madre de Irmak recibe otro ramo de flores con una nota en la que se le pide una cita. Convencida de que vuelve a ser el Coronel, estalla. Va a su casa, le entrega el ramo sin dejarle hablar y se marcha indignada. El hombre, desconcertado, empieza a creer que Filiz no está en su sano juicio.

Pero el joven Ömer, trabajador de la urbanización y mensajero de los ramos, llama al hombre de confianza de Hasan para contarle lo ocurrido. El líder de la banda mafiosa no piensa rendirse tan fácilmente: está decidido a conquistar a Filiz cueste lo que cueste.

