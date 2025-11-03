La ficción supera a la realidad: lo que empieza como un beso de guion acaba convirtiéndose en pura pasión entre Óscar y Jimena

Pasión de Gavilanes

Óscar y Jimena ruedan un anuncio, y la escena del beso deja al descubierto la química que hay entre ellos.

Jimena y Óscar consiguen librarse de sus captores y se refugian en el monte, una situación que les permite conocerse mejor. Pasan la noche allí y, al amanecer, la lluvia los despierta y deciden buscar ayuda.

Tras caminar durante horas, la hija de Gabriela está agotada y, sin fuerzas para continuar, le pide a Óscar que la deje atrás, pero el hermano de Juan se niega a abandonarla.

Finalmente, encuentran a un equipo que está grabando un anuncio en la zona y los auxilia. Una vez recuperados, el director les propone ser los protagonistas del spot y Jimena acepta entusiasmada. Óscar, aunque al principio se muestra reacio, termina accediendo.

Durante la grabación, deben besarse. Al principio, él se resiste, pero acaba dejándose llevar por el momento. Cuando el director grita "¡Corten!", ninguno de los dos se separa: siguen besándose, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos.

Franco no oculta sus sentimientos hacia Rosario Montes y pone en riesgo su plan de casarse con Jimena al besarla en público.

Ömer intenta reconquistar a Süsen con un gesto de lo más romántico... ¡Y lo hace acompañado de unos globos con forma de corazón!

