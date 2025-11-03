La ficción supera a la realidad: lo que empieza como un beso de guion acaba convirtiéndose en pura pasión entre Óscar y Jimena

Jimena y Óscar consiguen librarse de sus captores y se refugian en el monte, una situación que les permite conocerse mejor. Pasan la noche allí y, al amanecer, la lluvia los despierta y deciden buscar ayuda.

Tras caminar durante horas, la hija de Gabriela está agotada y, sin fuerzas para continuar, le pide a Óscar que la deje atrás, pero el hermano de Juan se niega a abandonarla.

Finalmente, encuentran a un equipo que está grabando un anuncio en la zona y los auxilia. Una vez recuperados, el director les propone ser los protagonistas del spot y Jimena acepta entusiasmada. Óscar, aunque al principio se muestra reacio, termina accediendo.

Durante la grabación, deben besarse. Al principio, él se resiste, pero acaba dejándose llevar por el momento. Cuando el director grita "¡Corten!", ninguno de los dos se separa: siguen besándose, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos.