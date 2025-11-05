Amor sin límite

Karsu no puede más y desvela a su hermana Irmak la infidelidad de su marido Adnan

Karsu acaba contándole a su hermana Irmak que su marido le ha sido infiel con otra mujer. Su reacción no se hace esperar.

Karsu ha cambiado por completo. Ahora ve la vida con otros ojos. Ha aprendido a relativizar las cosas y ha vuelto a confiar en sí misma. Incluso se ha animado a salir por las noches. Mert Melek, el hermano de Atilla, se ha convertido en uno de sus mejores amigos, y la hija de Filiz no pierde ocasión de acudir a sus conciertos para disfrutar de su música.

Una noche, tras regresar de una de sus actuaciones, Karsu se encuentra a su hermana Irmak despierta. Ella y su madre la estaban esperando, preocupadas por la hora. Karsu llega alterada, y ambas sospechan que su mal humor tiene que ver con Atilla. "Atilla no te merece, te ha engañado y se ha casado con otra", le reprocha Irmak.

Irmak no puede parar de llorar al saber que su marido le ha sido infiel

La reacción de Karsu no se hace esperar: estalla y termina confesándole a su hermana que su madre pilló a su marido, Adnan, en la cama con otra mujer.

Irmak, incrédula, busca la confirmación de su madre, que finalmente le admite que es cierto. La joven rompe a llorar, y Filiz, angustiada, reprende a Karsu por haberle contado la verdad. Teme que la noticia afecte a su embarazo, que es de alto riesgo. Pero Karsu se mantiene firme: "Ella lo habría acabado sabiendo. Al menos se ha enterado por nosotras", responde convencida.

Pese al dolor, Irmak decide regresar a casa con su marido, aunque el resentimiento hacia él sigue muy presente.

Irmak regresa a casa con su marido Adnan
