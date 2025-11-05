Karsu no puede más y desvela a su hermana Irmak la infidelidad de su marido Adnan

Karsu ha cambiado por completo. Ahora ve la vida con otros ojos. Ha aprendido a relativizar las cosas y ha vuelto a confiar en sí misma. Incluso se ha animado a salir por las noches. Mert Melek, el hermano de Atilla, se ha convertido en uno de sus mejores amigos, y la hija de Filiz no pierde ocasión de acudir a sus conciertos para disfrutar de su música.

Una noche, tras regresar de una de sus actuaciones, Karsu se encuentra a su hermana Irmak despierta. Ella y su madre la estaban esperando, preocupadas por la hora. Karsu llega alterada, y ambas sospechan que su mal humor tiene que ver con Atilla. "Atilla no te merece, te ha engañado y se ha casado con otra", le reprocha Irmak.

La reacción de Karsu no se hace esperar: estalla y termina confesándole a su hermana que su madre pilló a su marido, Adnan, en la cama con otra mujer.

Irmak, incrédula, busca la confirmación de su madre, que finalmente le admite que es cierto. La joven rompe a llorar, y Filiz, angustiada, reprende a Karsu por haberle contado la verdad. Teme que la noticia afecte a su embarazo, que es de alto riesgo. Pero Karsu se mantiene firme: "Ella lo habría acabado sabiendo. Al menos se ha enterado por nosotras", responde convencida.

Pese al dolor, Irmak decide regresar a casa con su marido, aunque el resentimiento hacia él sigue muy presente.