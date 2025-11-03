Karsu reaparece irreconocible en la fiesta sorpresa que organizan para su hermana Irmak con motivo del inminente nacimiento de su bebé

Filiz sigue guardando el gran secreto de Adnan. Lo descubrió en la cama con otra mujer y, aunque está destrozada, ha decidido guardar silencio hasta que nazca su nieto. Para no levantar sospechas, cuando Irmak ve a su marido cenando con su progenitora, la abuela de Tilsim inventa una excusa: asegura que quedó con su exmarido para organizarle una fiesta sorpresa por la inminente llegada de un miembro más a la familia.

Días después, Adnan e Irmak celebran el esperado encuentro. A la fiesta acuden los familiares más cercanos de Irmak, y tampoco faltan Reha con su novia, Hande, y Atilla con su mujer, Lale. Todos se sientan a la mesa y Adnan toma la palabra para agradecer a los invitados su presencia, destacando que el mayor deseo de su esposa es acabar con todos los resentimientos familiares. Irmak, emocionada, da las gracias a su madre por todo lo que ha hecho por ella desde pequeña.

Pero el ambiente cambia por completo con la llegada de Karsu, que sorprende a todos, especialmente a Reha y Atilla. con su nuevo aspecto: está radiante, sexy y con el pelo teñido. Parece decidida a disfrutar de la vida y seguir los consejos de su médico, que le ha recomendado evitar el estrés para que su fibromialgia no empeore.

Durante la velada, Karsu se sube al escenario para cantar junto a Mert Melek. Filiz observa a su hija con preocupación: teme que haya perdido el control. Nadie entiende su actitud, y Hande se acerca a hablar con ella al ver que Reha no deja de mirarla. Con ironía, Karsu le dice: "A Reha le debe de doler el cuello de tanto mirarme. Vete a controlarlo". Hande insiste en que su pareja solo tiene ojos para ella, pero Karsu la deja en evidencia delante de todos.

Ya en casa, Filiz le pregunta a su hija si se encuentra bien. Su hermana Irmak quiere saber a qué se debe su cambio radical. "Me he cansado de sufrir y de callarme", le responde. "A partir de ahora diré lo que pienso y trataré a la gente como me traten a mí".

Filiz está realmente muy preocpuada por Karsu, en el fondo teme que su hija pierda la cabeza. Por eso le pide a Atilla que se marche de la casa que le tiene alquilada, alegando que una prima, que viene de Alemania, se va a mudar a Estambul y necesita que la vivienda esté libre cuando llegue. Atilla no se opone, pero le pide un margen de dos meses para encontrar un nuevo lugar donde vivir.