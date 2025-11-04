Momento destacado
Óscar jura que no dejará escapar a Jimena, ahora que Franco ha vuelto con Rosario
Franco ha vuelto con Rosario y Jimena confiesa que se sintió atraída por Óscar desde el principio: quiere explorar hasta dónde puede llegar con él.
Juan se está enamorando tan rápido de Norma que necesita definir hacia dónde va su relación. En la misa funeral por Bernardo, Norma avisa a su madre que no va, porque tiene un compromiso. Queda con Juan que quiere enseñarle algo: su casa.
Tiene que saber si ella quiere seguir con él después de conocer dónde vive y cómo es su vida.
Por su parte, Ruth se sincera con Óscar. Siente mucha ternura por él pero no en el sentido amoroso. Sino que le atrae mucho la forma en la que viven él y sus hermanos. Y para ella no ha pasado desapercibida ni la manera en que la miran ni que a Óscar le interesa Jimena.
De hecho, Óscar le confiesa a Juan que, si bien a Franco se le escapó, a él no le pasará lo mismo.
Por su lado, Franco prácticamente vive con Rosario, aunque ella le recuerda que tiene que luchar por sus metas en la vida. La ambiciosa mujer se ríe cuando Franco le propone matrimonio, mientras él sigue pensando en trabajar con sus hermanos.
Ni siquiera Rosario se ha planteado alguna vez casarse, piensa que no es la meta para una persona como ella. ¿Cómo evolucionará esta pareja con lo enamorado que está Franco de una mujer que no lo ve a su altura?
