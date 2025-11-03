Jimena y Óscar regresan de su secuestro y reciben dos bienvenidas muy distintas

Óscar y Jimena consiguen regresar a casa y toda la familia Elizondo acude a abrazar a Jimena, mientras que solo los hermanos Reyes se alegran por Óscar. Pero hay alguien más: Ruth.

La joven acompaña a los hermanos y se van los cuatro juntos a un restaurante a celebrar que Óscar está bien. Ellos reviven su estampa familiar con su hermana Libia. Hasta Juan reconoce que con ella la vida les ha devuelto a alguien que les quitó hace tiempo. Sin embargo, Jimena, que no sabe nada de esto, se pone celosa de que Óscar se haya ido con Ruth.

Gabriela sigue empeñada en investigar el motivo del secuestro, pero todo apunta a que en realidad iban a por Óscar, porque ni siquiera tocaron el dinero que llevaba la chica.

Gabriela aprovecha también para agradecer a Óscar que cuidara de su hija cuando peor lo pasaron. Incluso le da un abrazo y le ofrece todo lo que necesiten a él y a sus hermanos.

Después, y también a escondidas, Jimena le propone una cita a Óscar y recuerdan la noche que pasaron bajo las estrellas. Aunque estuvieran secuestrados, les gustaría volver ahí.

Pero entonces Jimena le hace una pregunta muy difícil a Óscar, ¿por qué tenían tanto interés en que se casase con Franco?