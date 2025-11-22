Pasión de Gavilanes

Norma no olvida a Juan y él tampoco puede dejar de pensar en ella

Norma y Juan siguen distanciados; sin embargo, ambos se mueren por volver a estar juntos, especialmente ahora que tienen un hijo en común.

La vida de Norma ha cambiado. Ha dado a luz a un bebé y se ha divorciado de Fernando. La hermana de Jimena le confiesa a Ruth que no extraña a su exmarido ahora que no vive en la hacienda Elizondo y finge no estar interesada en Juan. Sin embargo, sigue enamorada de él y no puede olvidar que es el padre de su hijo. Pero, para disimular, le asegura a su amiga que trata de no pensar en él para no sufrir. De hecho, lo único que sabe del hermano de Óscar es que vive en la hacienda Trueba ahora que Franco ha heredado todas las propiedades y bienes de doña Eduvina tras su muerte.

Para Ruth el hijo de Norma es la viva imagen de su padre y le pregunta a la hermana de Jimena qué hará si algún día Juan quiere conocer a su hijo. Ella se queda pensativa y no sabe qué responder.

Mientras tanto, Juan no podía dejar de pensar en Norma y no estaba dispuesto a renunciar a ella. "Un día de estos volveremos a encontrarnos", se dice a sí mismo.

Las Elizondo descubren las intenciones de los Reyes y Franco se casa con Eduvina, que muere

Norma y Jimena terminan su relación con Juan y Óscar y Franco se intenta olvidar de Rosario.

Eduvina Trueba muere durante la celebración de su boda con Franco

Su corazón no puedo soportar tantas emociones y Franco se convierte en heredero.

Eduvina Trueba y Franco Reyes anuncian su compromiso, ante el asombro de todos

