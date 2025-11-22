Franco hereda una fortuna millonaria de doña Eduvina y sus hermanos vuelven para estar a su lado

A Franco se le viene el mundo abajo. Se siente atrapado en la hacienda Trueba y completamente solo, especialmente después de que Juan y Óscar rechazaran vivir allí con él. Esa decisión le rompe el corazón.

Pero, en medio de su tristeza, llega una noticia inesperada: doña Eduvina le ha dejado tras su muerte varias propiedades, un buen número de empresas y todas sus cuentas bancarias. Franco queda desbordado al descubrir que, de la noche a la mañana, se ha convertido en un hombre rico y que necesitará asesores y abogados para gestionar semejante patrimonio.

Por suerte, sus hermanos finalmente aceptan mudarse con él para ayudarle a manejar la fortuna heredada. Franco les recuerda que su matrimonio con doña Eduvina siempre tuvo un propósito: mejorar la situación económica de toda la familia.