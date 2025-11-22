Tras la muerte de doña Eduvina, Franco vive una auténtica pesadilla en la hacienda Trueba por culpa de Malcolm

Tras la muerte de doña Eduvina, la estancia de Franco en la mansión de su difunta esposa se convierte en una auténtica pesadilla. Malcolm Ríos, el administrador y hombre de confianza de Eduvina, actúa como si fuera el dueño de la hacienda Trueba y no deja de dar órdenes tanto a Franco como a Eva.

Desesperada por la situación, Eva acude a los hermanos Reyes para pedirles ayuda, y ellos aceptan inmediatamente. Esa misma noche, se presentan en la hacienda de doña Eduvina, pero Malcolm intenta impedirles el paso. Los Reyes ignoran su prohibición y entran igualmente.

Una vez dentro, Juan no entiende cómo es posible que Franco no sea capaz de plantarse ante Malcolm, sobre todo ahora que es el legítimo dueño de todas las propiedades de doña Eduvina.