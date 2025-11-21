Atilla se enfrenta a Reha por amor a Karsu y acaba siendo denunciado

Karsu irrumpe en el trabajo de su exmarido para exigirle ver a sus hijos. Al principio, él se niega a atenderla, pero, al ver el enfado de la joven y para evitar un escándalo delante de sus empleados, accede a recibirla en su despacho. Allí, ella le reprocha que le hayan prohibido ver a los niños en el colegio y que, además, se vaya a marchar de la urbanización sin decírselo.

Furioso, Reha la acusa de haberse acercado a Atilla y a su familia y de haberle traicionado. "Muy pronto me desharé de todos vosotros. A ti solo te importa estar con tu amante", le espeta. Karsu, fuera de sí, le da una bofetada y, antes de marcharse, le asegura que recuperará a sus hijos cueste lo que cueste.

Por su parte, Atilla, sintiéndose responsable de la situación de Karsu, decide hablar con Reha para hacerle recapacitar. Sin embargo, él se muestra hostil y se niega a dialogar. Antes de irse, Atilla le pide que no pague su rabia con Selin, Tilsim y Deniz, y le aclara que Karsu no tuvo ninguna culpa en lo ocurrido con su hijo. También le revela que ya no está con Irmak. Cuando Deniz lo ve en la puerta de casa y se acerca a saludarlo, Reha se lo impide, lo que deja a Atilla completamente destrozado.

Más tarde, Reha lo denuncia por haberse presentado en su domicilio y Atilla tiene que ir a comisaría a declarar. A la salida, su padre, Hasan, lo está esperando para ir a cenar juntos. Sabe perfectamente que su hijo sigue enamorado de Karsu y que todo lo hace por ella, pero le pide que sea realista: "Hay veces que, por mucho que ames, ese amor no puede prosperar".

A pesar de todo, Atilla aún guarda la esperanza de recuperarla con el tiempo, aunque, de momento, ha decidido mudarse e incluso cerrar la cafetería.