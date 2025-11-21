Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Atilla se enfrenta a Reha por amor a Karsu y acaba siendo denunciado

Karsu planta cara a Reha y promete recuperar a sus hijos cueste lo que cueste. Atilla intenta solucionarlo, pero acaba en comisaría al ser denunciado por el padre de Deniz.

Atilla se enfrenta a Reha por amor a Karsu y acaba siendo denunciado

Publicidad

Nova
Publicado:

Karsu irrumpe en el trabajo de su exmarido para exigirle ver a sus hijos. Al principio, él se niega a atenderla, pero, al ver el enfado de la joven y para evitar un escándalo delante de sus empleados, accede a recibirla en su despacho. Allí, ella le reprocha que le hayan prohibido ver a los niños en el colegio y que, además, se vaya a marchar de la urbanización sin decírselo.

Furioso, Reha la acusa de haberse acercado a Atilla y a su familia y de haberle traicionado. "Muy pronto me desharé de todos vosotros. A ti solo te importa estar con tu amante", le espeta. Karsu, fuera de sí, le da una bofetada y, antes de marcharse, le asegura que recuperará a sus hijos cueste lo que cueste.

Karsu planta cara a Reha, pero él se niega a devolverle a sus hijos

Por su parte, Atilla, sintiéndose responsable de la situación de Karsu, decide hablar con Reha para hacerle recapacitar. Sin embargo, él se muestra hostil y se niega a dialogar. Antes de irse, Atilla le pide que no pague su rabia con Selin, Tilsim y Deniz, y le aclara que Karsu no tuvo ninguna culpa en lo ocurrido con su hijo. También le revela que ya no está con Irmak. Cuando Deniz lo ve en la puerta de casa y se acerca a saludarlo, Reha se lo impide, lo que deja a Atilla completamente destrozado.

Más tarde, Reha lo denuncia por haberse presentado en su domicilio y Atilla tiene que ir a comisaría a declarar. A la salida, su padre, Hasan, lo está esperando para ir a cenar juntos. Sabe perfectamente que su hijo sigue enamorado de Karsu y que todo lo hace por ella, pero le pide que sea realista: "Hay veces que, por mucho que ames, ese amor no puede prosperar".

A pesar de todo, Atilla aún guarda la esperanza de recuperarla con el tiempo, aunque, de momento, ha decidido mudarse e incluso cerrar la cafetería.

Atilla se va a distanciar de Karsu y así se lo cuenta a su padre Hasan
Nova» Series» Amor sin límite» Mejores momentos

Publicidad

Series

Tolga destapa el secreto de Şevval y Aybike va directa a por ella

Tolga destapa el secreto de Şevval y Aybike va directa a por ella

Atilla se enfrenta a Reha por amor a Karsu y acaba siendo denunciado

Atilla se enfrenta a Reha por amor a Karsu y acaba siendo denunciado

Pasión de gavilanes - Las Elizondo descubren las intenciones de los Reyes y Franco se casa con Eduvina, que muere

Las Elizondo descubren las intenciones de los Reyes y Franco se casa con Eduvina, que muere

Pasión de gavilanes - Eduvina Trueba muere durante la celebración de su boda con Franco
Momento destacado

Eduvina Trueba muere durante la celebración de su boda con Franco

Pasión de gavilanes - Eduvina Trueba y Franco Reyes anuncian su compromiso, ante el asombro de todo
Momento destacado

Eduvina Trueba y Franco Reyes anuncian su compromiso, ante el asombro de todos

Ömer gana las Olimpiadas de Matemáticas y dedica su triunfo a su madre con unas emotivas palabras
Momento destacado

Ömer gana las Olimpiadas de Matemáticas y dedica su triunfo a su madre con unas emotivas palabras

"Mi madre debería estar aquí conmigo": el discurso más conmovedor de Ömer al recordar a su madre Suzan tras ganar el concurso de matemáticas.

El golpe más duro para Karsu: Reha le arrebata a sus hijos y no puede hacer nada para impedirlo
Momento destacado

El golpe más duro para Karsu: Reha le arrebata a sus hijos y no puede hacer nada para impedirlo

Reha hunde a Karsu. Tras saber que un mafioso, conocido de Hasan, secuestró a Deniz, consigue la custodia de su hijos y la hermana de Irmak no puede hacer nada para evitarlo.

Pasión de gavilanes - Rosario se casa con Armando mientras Franco llora a las puertas de la iglesia

Rosario se casa con Armando mientras Franco llora a las puertas de la iglesia

Pasión de gavilanes - Norma y Jimena se enfrentan a Juan y Óscar que acuden a la hacienda a buscarlas

Norma y Jimena se enfrentan a Juan y Óscar que acuden a la hacienda a buscarlas

Süreyya atropella mortalmente a Suzan y Ömer llora su muerte

Süreyya atropella mortalmente a Suzan y Ömer llora su muerte

Publicidad