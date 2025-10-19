La felicidad de Libia, embarazada de Bernardo, se ve empañada por la trágica muerte de su prometido

Cuando todo parecía ir bien, la tragedia golpea a Libia, embarazada de Bernardo: su prometido muere en un accidente a caballo. La joven se entera de la terrible noticia mientras está en el mercado. Desolada y abatida, decide acudir a la mansión donde vive la familia Elizondo para hablar con ellos.

Gabriela la recibe y la presenta ante sus hijas, Norma, Jimena y Sarita, así como ante su padre y el marido de la primogénita, Fernando. Les explica que la joven ha llegado a la hacienda asegurando que mantuvo un idilio con Bernardo y que está esperando un hijo suyo. Las hijas del terrateniente no la creen. "Nuestro padre era muy respetuoso y muy íntegro", asegura Sarita.

Gabriela, convencida de la lealtad de su marido, no está dispuesta a permitir que Libia ensucie su nombre ahora que él ya no está. Fernando, por su parte, la califica de oportunista y le exige que abandone el rancho.

La hermana de Juan se marcha de la casa de su difunto novio entre lágrimas. La única que sabe que Libia dice la verdad es Eva, la empleada de los Elizondo. Días antes de su muerte, Bernardo le confesó que estaba enamorado de Libia y que su intención era separarse de Gabriela para empezar una nueva vida junto a su joven novia.