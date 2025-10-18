Juan Reyes intenta encajar la noticia del embarazo de su hermana Libia

Libia lleva unos días revuelta y sus hermanos están preocupados por ella. Creen que la joven está triste porque quieren alejarla de Bernardo marchándose del pueblo, pero la realidad es muy distinta: la menor de los Reyes está esperando un hijo de su pareja.

Juan se lleva un gran disgusto al enterarse de que su hermana está embarazada. "Me envenena la sangre ver que has echado a perder tu juventud", le reprocha el mayor de los Reyes. Aun así, está dispuesto a apoyarla y aceptar que su felicidad está junto a Elizondo.

Libia le pide perdón a Juan por todo el daño que le haya podido causar y le confiesa su decisión de seguir adelante con el embarazo. "Quiero trabajar y tener a mi bebé", asegura convencida.

Juan, Óscar y Franco deciden hablar con Bernardo para contarle que su hermana pequeña está esperando un hijo suyo y le piden que se case con ella cuanto antes. El padre de Norma recibe la noticia con alegría y compra una casa para comenzar una nueva vida junto a la que, en pocos días, será su esposa.

Pero la desgracia se cierne sobre la familia Elizondo: Bernardo sufre una aparatosa caída a caballo y pierde la vida.