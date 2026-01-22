Juan y Norma salen de la iglesia como marido y mujer ¡mientras Dínora dispara en otra boda!

Juan y Norma continúan con su boda de ensueño ajenos a todo lo que pasa fuera de la iglesia. Verse rodeados de las personas que más quieren, en una capilla tan preciosa y junto al amor de su vida y su hijo es una escena que han esperado mucho tiempo.

Pero hay alguien que sigue dispuesta a no dejarlos ser felices: Dínora tenía todo preparado para disparar a la salida de la boda. Pero, aunque Belinda y Rosario le dieron todos los detalles del lugar del casamiento, no se enteraron a tiempo de que los novios cambiaron de iglesia.

De manera que Dínora atenta contra una boda que no es la de Juan. Va disfrazada de señor pero aun así Gabriela, que no pudo contenerse y fue a ver la boda desde la distancia, la reconoce, y Dínora está a punto de dispararla.

Pero al final decide huir aconsejada por Belinda y perseguidas por la policía. Belinda se tira del coche en marcha pero Dínora está dispuesta a llegar hasta la zona pantanosa. ¿Lograrán capturarla?