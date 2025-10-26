Juan y Norma están a punto de besarse cuando Fernando los sorprende in fraganti

Juan trabaja en la hacienda Elizondo y sufre una aparatosa caída cuando Norma lo atropella con su caballo. El mayor de los hermanos Reyes queda herido, y la hija de Gabriela se encarga de curarle la herida que tiene bajo el pecho.

Mientras tanto, el hermano de Libia le confiesa a Norma que no entiende su comportamiento: "Ayer te molestaste porque tu hermana habló con nosotros", le dice, y ahora no tienes reparo en quedarte a solas conmigo. "Lo hago porque es mi obligación", responde ella. En cuanto a Jimena, la hija mayor de Bernardo admite que su hermana se están interesando más de la cuenta por Franco.

Juan le confiesa que se siente desarmado ante ella y, justo cuando están a punto de besarse, aparece Fernando. ¿Pensará que existe un idilio entre ellos?