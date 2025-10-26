Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Juan y Norma están a punto de besarse cuando Fernando los sorprende in fraganti

Norma atropella a Juan con su caballo y, mientras lo cura de las heridas, ambos están a punto de besarse, pero en ese momento aparece Fernando.

Juan y Norma están a punto de besarse cuando Fernando los sorprende in fraganti

Publicidad

Nova
Publicado:

Juan trabaja en la hacienda Elizondo y sufre una aparatosa caída cuando Norma lo atropella con su caballo. El mayor de los hermanos Reyes queda herido, y la hija de Gabriela se encarga de curarle la herida que tiene bajo el pecho.

Mientras tanto, el hermano de Libia le confiesa a Norma que no entiende su comportamiento: "Ayer te molestaste porque tu hermana habló con nosotros", le dice, y ahora no tienes reparo en quedarte a solas conmigo. "Lo hago porque es mi obligación", responde ella. En cuanto a Jimena, la hija mayor de Bernardo admite que su hermana se están interesando más de la cuenta por Franco.

Juan le confiesa que se siente desarmado ante ella y, justo cuando están a punto de besarse, aparece Fernando. ¿Pensará que existe un idilio entre ellos?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Juan y Norma están a punto de besarse cuando Fernando los sorprende in fraganti

Juan y Norma están a punto de besarse cuando Fernando los sorprende in fraganti

Norma no puede ocultar su admiración por Juan tras verlo triunfar en un rodeo

Norma aprovecha el pretexto de preguntar por la salud de Franco para acercarse a Juan, y la química entre ellos es innegable

Şengül irrumpe borracha en la fiesta del colegio Ataman y destapa todos los secretos: ¡acusa a Şevval de provocar la muerte de Ahmet!

Şengül irrumpe borracha en la fiesta del colegio Ataman y destapa todos los secretos: ¡acusa a Şevval de provocar la muerte de Ahmet!

Norma no puede ocultar su admiración por Juan tras verlo triunfar en un rodeo
Momento destacado

Norma no puede ocultar su admiración por Juan tras verlo triunfar en un rodeo

Juan no puede evitar admitirlo: Norma Elizondo le parece guapa aunque algo "soberbia"
Momento destacado

Juan no puede evitar admitirlo: Norma Elizondo le parece guapa, aunque algo "soberbia"

Los Eren viven su peor momento: los servicios sociales se llevan a Emel
Momento destacado

Los Eren viven su peor momento: los servicios sociales se llevan a Emel

La desesperación empuja a Şengül a cruzar una línea sin darse cuenta del peligro. En su intento por ayudar a sus sobrinos confía en su amiga Himil, pero todo se complica y los servicios sociales acaban llevándose a Emel.

Lale descubre la verdadera identidad de Atilla y su vida corre peligro… ¿hasta dónde es capaz de llegar para ocultar su secreto?
Momento destacado

Lale descubre la verdadera identidad de Atilla y su vida corre peligro… ¿hasta dónde es capaz de llegar para ocultar su secreto?

Lale descubre a Atilla y desaparece misteriosamente… ¿qué ha hecho con la hermana de Reha?

Pasión de gavilanes

Las hermanas Elizondo cambian los planes de venganza de los Reyes

Süsen sigue el consejo de su madre Süreyya para alejar a Lydia de su novio Ömer

Süsen sigue el consejo de su madre Süreyya para alejar a Lydia de su novio Ömer

El beso de Karsu delante de Reha enciende la chispa: Atilla se lanza y la besa

El beso de Karsu delante de Reha enciende la chispa: Atilla se lanza y la besa

Publicidad