Momento destacado
Norma aprovecha el pretexto de preguntar por la salud de Franco para acercarse a Juan, y la química entre ellos es innegable
Franco recibe una fuerte paliza por su relación con Rosario Montes y ahora se debate entre la vida y la muerte. Sus hermanos están muy preocupados por su estado de salud. Al principio creen que ha sido atropellado, pero Óscar sospecha que no se trata de un accidente, sino de un ataque. Sospecha de Rosario Montes. "Si está involucrada en esto, vamos a ajustar cuentas", le dice muy serio a Juan.
En ese momento, aparece Norma interesándose por la salud de Franco. Les ofrece su ayuda para lo que necesiten, pero Juan le responde que su intención no es molestar a nadie con sus problemas familiares, aunque le agradece su amabilidad.
Norma aprovecha que está a solas con él para pedirle perdón por su comportamiento déspota en algunas ocasiones, y Juan no puede dejar de mirarla. La atracción entre ellos es más que evidente.
