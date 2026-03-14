Juan y Gabriela hacen las paces en la selva pantanosa

Juan y Norma están desesperados por salir de la selva pantanosa. Llevan muchos días atrapados allí y cada vez están más agotados y muertos de hambre, por lo que caminan sin descanso con la esperanza de encontrar una salida.

El tiempo que han pasado juntos les ha permitido limar asperezas y Juan incluso se abre con Gabriela sobre sus planes de futuro con Norma y su hijo. Le cuenta que está construyendo una casa para vivir con su esposa, algo que llena de alegría a la madre de Norma. Para ella lo único importante es que su hija y su nieto sean felices.

Ahora que la relación entre ellos es más cordial, Gabriela le ruega que la llame por su nombre y le pregunta si algún día podrá ir a conocer su nueva casa. Juan le responde muy serio que no, provocando que ella no pueda evitar llorar. Sin embargo, el hermano de Óscar solo estaba gastándole una broma y enseguida le confiesa que podrá ir cuando quiera, sin necesidad de pedir permiso. Eso sí, le pone una condición: que se comporte correctamente.

Emocionada, Gabriela lo abraza y le confiesa que tuvo un hijo varón que falleció y que hoy tendría su edad. Juan intenta consolarla asegurándole que ahora los tiene a él y a sus tres hermanos. "Te trataré como a mi madre. Seré tu hijo y mis hermanos también", le promete.

Gabriela teme que los hermanos de su yerno nunca puedan perdonarla por todo lo que les hizo en el pasado, pero Juan está convencido de lo contrario. "Si los tratas bien, te van a adorar", le asegura.