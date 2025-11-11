Pasión de Gavilanes

Momento destacado

Jimena encuentra un regalo de su padre a Libia en casa de los Reyes

Jimena pregunta a Quintina de quién es esa nota de amor, porque piensa que la letra es igual que la de su padre Bernardo.

Jimena se encuentra sola en su nueva habitación y, colocando una ropa en unos armarios. encuentra un regalo: una pulsera que perteneció a Libia, junto a una nota de amor

La curiosidad le hace que pregunte a Juan y a Quintina por ella, ya que la letra es muy parecida a la que tenía su fallecido padre Bernardo. ¿Descubrirá que tiene toda la razón?

Por su parte, Óscar sale de casa porque está un poco sobrepasado con la situación que está atravesando Jimena desde que vive con ellos.

Todo lo que quiere es triunfar en la vida y no pasársela trabajando por una miseria. Así que llama a Ruth para desahogarse y que lo ayude. Y ella le consigue una cita de trabajo: va a presentarse a un trabajo en un sitio de trajes.

Jimena encuentra un regalo de su padre a Libia en casa de los Reyes

La boda secreta de Jimena y Óscar desata la furia de Gabriela Elizondo y se opone a que el joven Reyes forme parte de su familia
Gabriela reniega de su hija tras su boda secreta con Óscar y la expulsa de la hacienda Elizondo
Boda inesperada: Jimena y Óscar se casan en secreto pese a la oposición de sus familias
Jimena y Óscar desafían a todos y se casan por amor, sin la aprobación de sus familias.

Fatma sufre un grave accidente y olvida todo, incluso el lugar donde ocultó el dinero que podría cambiar el destino de los Eren.

