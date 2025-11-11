Jimena encuentra un regalo de su padre a Libia en casa de los Reyes

Jimena se encuentra sola en su nueva habitación y, colocando una ropa en unos armarios. encuentra un regalo: una pulsera que perteneció a Libia, junto a una nota de amor

La curiosidad le hace que pregunte a Juan y a Quintina por ella, ya que la letra es muy parecida a la que tenía su fallecido padre Bernardo. ¿Descubrirá que tiene toda la razón?

Por su parte, Óscar sale de casa porque está un poco sobrepasado con la situación que está atravesando Jimena desde que vive con ellos.

Todo lo que quiere es triunfar en la vida y no pasársela trabajando por una miseria. Así que llama a Ruth para desahogarse y que lo ayude. Y ella le consigue una cita de trabajo: va a presentarse a un trabajo en un sitio de trajes.