Boda inesperada: Jimena y Óscar se casan en secreto pese a la oposición de sus familias

Jimena y Óscar desafían a todos y se casan por amor, sin la aprobación de sus familias.

Jimena no quiere casarse con Leandro y decide fugarse con Óscar, el hombre del que está realmente enamorada. Su intención es casarse con él, pero su prometido llega justo a tiempo para intentar impedirlo. "Yo soy tu mejor opción como esposo", le dice Leandro. Sin embargo, la joven tiene las ideas muy claras y se sincera con él: "Nunca tuve intenciones reales de casarme contigo".

Jimena y el hermano de Franco siguen adelante con sus planes de boda y, pese a los intentos de Leandro, logran darse el 'sí, quiero' en la iglesia de Santa Fidela. ¿Cómo reaccionarán los Elizondo y los Reyes tras descubrir que son marido y mujer?

Mientras tanto, Juan y Franco son retenidos por los Elizondo en la hacienda familiar, quienes los culpan del derrumbe de la cabaña.

Oğulcan entra en pánico al ver a su abuela subir a un taxi con una maleta, convencido de que huye con el dinero hallado en un sofá. Al correr tras ella deja solo a su hermano en el parque y, aunque el pequeño aparece sano y salvo, sigue sin saber qué ha hecho Fatma con la misteriosa fortuna.

La directora del colegio llama a Karsu y a Reha tras descubrir que Deniz le ha dado un anillo de diamantes a su compañera para pedirle matrimonio.

