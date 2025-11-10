Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Jimena empieza a echar de menos a su familia viviendo con Óscar

Se da cuenta de que la casa de los Reyes no tiene las comodidades a las que estaba acostumbrada.

Pasión de gavilanes - Jimena empieza a echar de menos a su familia viviendo con Óscar

Publicidad

Nova
Publicado:

Jimena por fin decidió plantar cara a su madre y abandonar la hacienda Elizondo para irse a vivir a casa de los hermanos Reyes.

Esto supone un problema para ellos, que no tienen espacio suficiente en casa. Es Franco el que se queda sin habitación. Y a Rosario no le gusta nada enterarse de que la mujer con la que se ha casado Óscar y que va a vivir con ellos es la exnovia de Franco, Jimena.

Aun así, bastantes preocupaciones tiene Rosario, puesto que su casero le ha subido el alquiler y no puede permitírselo y, además, Franco no encuentra trabajo.

Por otro lado, los hermanos tienen que eliminar todo rastro de Libia de la casa, pues Jimena no puede descubrir la historia de su verdadera hermana.

Sin embargo, la mudanza de la pequeña de las Elizondo no está siendo todo lo acogedora que esperaba. Si bien los chicos y Quintina la tratan como a una princesa, ella se siente fuera de lugar porque no tiene las comodidades a las que estaba acostumbrada, al ser hija de una familia rica, y empieza a llorar echando de menos a su madre.

¿Será capaz de aguantar un poco más y hacerse a la vida más modesta que le ofrece Óscar?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Jimena empieza a echar de menos a su familia viviendo con Óscar

Jimena empieza a echar de menos a su familia viviendo con Óscar

La boda secreta de Jimena y Óscar desata la furia de Gabriela Elizondo y se opone a que el joven Reyes forme parte de su familia

La boda secreta de Jimena y Óscar desata la furia de Gabriela Elizondo y se opone a que el joven Reyes forme parte de su familia

Gabriela reniega de su hija tras su boda secreta con Óscar y la expulsa de la hacienda Elizondo

Gabriela reniega de su hija tras su boda secreta con Óscar y la expulsa de la hacienda Elizondo

Boda inesperada: Jimena y Óscar se casan en secreto pese a la oposición de sus familias
Momento destacado

Boda inesperada: Jimena y Óscar se casan en secreto pese a la oposición de sus familias

atma pierde la memoria tras un accidente de moto comprada con el dinero escondido: ahora nadie sabe dónde está la fortuna
Momento destacado

Fatma pierde la memoria tras un accidente de moto comprada con el dinero escondido: ahora nadie sabe dónde está la fortuna

Una tragedia sacude la hacienda Elizondo: la cabaña se derrumba con Gabriela en su interior
Momento destacado

Una tragedia sacude la hacienda Elizondo: la cabaña se derrumba con Gabriela en su interior

¡Drama en la hacienda Elizondo! La cabaña se derrumba con Gabriela dentro. ¿Conseguirá sobrevivir?

Norma se resigna a vivir con Fernando, aunque su corazón pertenezca a Juan
Momento destacado

Norma se resigna a vivir con Fernando, aunque su corazón pertenezca a Juan

Embarazada y atrapada en un matrimonio sin amor con Fernando, Norma sigue pensando en Juan.

Norma pone fin a su historia de amor con Juan para no hacer sufrir a su madre

Norma pone fin a su historia de amor con Juan para no hacer sufrir a su madre

Oğulcan deja solo a su hermano en el parque al creer que su abuela huye con el dinero: ahora teme que Fatma se haya deshecho del botín

Oğulcan deja solo a su hermano en el parque al creer que su abuela huye con el dinero: ahora teme que Fatma se haya deshecho del botín

La directora del colegio de Deniz cita a Karsu y Reha: su hijo pidió matrimonio a su compañera con un anillo de diamantes

La directora del colegio de Deniz cita a Karsu y Reha: su hijo pidió matrimonio a su compañera con un anillo de diamantes

Publicidad