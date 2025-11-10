Jimena empieza a echar de menos a su familia viviendo con Óscar

Jimena por fin decidió plantar cara a su madre y abandonar la hacienda Elizondo para irse a vivir a casa de los hermanos Reyes.

Esto supone un problema para ellos, que no tienen espacio suficiente en casa. Es Franco el que se queda sin habitación. Y a Rosario no le gusta nada enterarse de que la mujer con la que se ha casado Óscar y que va a vivir con ellos es la exnovia de Franco, Jimena.

Aun así, bastantes preocupaciones tiene Rosario, puesto que su casero le ha subido el alquiler y no puede permitírselo y, además, Franco no encuentra trabajo.

Por otro lado, los hermanos tienen que eliminar todo rastro de Libia de la casa, pues Jimena no puede descubrir la historia de su verdadera hermana.

Sin embargo, la mudanza de la pequeña de las Elizondo no está siendo todo lo acogedora que esperaba. Si bien los chicos y Quintina la tratan como a una princesa, ella se siente fuera de lugar porque no tiene las comodidades a las que estaba acostumbrada, al ser hija de una familia rica, y empieza a llorar echando de menos a su madre.

¿Será capaz de aguantar un poco más y hacerse a la vida más modesta que le ofrece Óscar?