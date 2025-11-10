En Amor sin límite descubrimos la Sira Gecesi, una fiesta tradicional turca donde la música, la danza y la poesía cobran protagonismo

En Amor sin límite, Mert Melek le habla a Filiz de una celebración muy especial en su ciudad natal, Urfa, que pronto vivirá en primera persona: la Sira Gecesi. Lo que la madre de Karsu no imagina es que asistirá invitada por Hasan, el padre de Mert y Atilla.

La Sira Gecesi, que literalmente significa noche de reunión, es una tradición muy arraigada en el sureste de Turquía. Nació como un encuentro entre amigospara compartir música, poesía y conversación, y con el tiempo se transformó en una auténtica celebración cultural abierta a toda la comunidad.

Durante la velada, los asistentes se descalzan al entrar, se sientan en el suelo formando un gran círculo y comparten una experiencia donde la música, la danza y la comida son las grandes protagonistas.

El punto álgido llega con el Halay, una danza en grupo que se baila en línea o en círculo, al ritmo de los tambores y las melodías tradicionales. También, se sirven platos típicos de la región y, en ocasiones, la comida se prepara frente a los invitados, mientras se leen versos y se improvisan canciones.

Más que una fiesta, la Sira Gecesi es un reflejo de la hospitalidad y el espíritu social de Urfa, donde cualquiera puede participar, cantar, bailar o incluso ofrecer una propina simbólica a los músicos como muestra de agradecimiento.

Gracias a Amor sin límite, los espectadores de NOVA descubren una de las tradiciones más vivas y auténticas de Turquía, una noche donde la cultura y la emoción se mezclan bajo la música del Halay, una danza que Mert Melek intenta enseñar a Filiz y a su hermana sin mucho éxito.